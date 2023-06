29 giu 2023 18:58

L’APPROSSIMAZIONE È PEGGIO DEL DOLO – L’OK DEL GOVERNO ALL’ODG DEL PD CONTRO LA SANTANCHÈ NON È STATO VOLONTARIO: SEMPLICEMENTE, I MEMBRI DELLA MAGGIORANZA NON SE NE SONO ACCORTI – LA SUPERFICIALITÀ DEI MELONIANI ORMAI È UN GENERE LETTERARIO. AL PUNTO CHE UN CAPOGRUPPO COMMENTA: “SO’ RAGAZZI” - PER RIMEDIARE, SONO CORSI AI RIPARI PARLANDO DI “ERRORE”, RENDENDO PLASTICHE LE DIFFICOLTÀ NELL’ORDINARIA AMMINISTRAZIONE QUANDO LA MELONI NON CONTROLLA: “GIORGIA NON PUÒ FARE TUTTO…”