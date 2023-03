12 mar 2023 18:10

L’ATOMO FUGGENTE – L’UE SI DIVIDE DI NUOVO SULL’UTILIZZO DEL NUCLEARE NELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA: NELLA BOZZA DEL “NET ZERO INDUSTRY ACT”, CHE FISSA L'OBIETTIVO DI PRODURRE ALMENO IL 40% DELLE TECNOLOGIE PULITE ENTRO IL 2030, E' STATO CANCELLATO IL RIFERIMENTO ALLA FISSIONE NUCLEARE (CHE PRIMA ERA CONSIDERATA 'GREEN' COME SOLARE, EOLICO, GEOTERMICO) - LA FRANCIA, LA PIÙ ATTIVA NEL SETTORE IN EUROPA, SPINGE PER RIPRISTINARE IL NUCLEARE TRA LE "CLEAN TECH" – A BLOCCARE TUTTO SAREBBE LA GERMANIA...