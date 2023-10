L’ATTACCO DI HAMAS A ISRAELE È UNA BOMBA SULLA POLITICA ESTERA DI BIDEN – IL PRESIDENTE AMERICANO DA UN LATO AVEVA PUNTATO TUTTO SULLA NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI TRA GERUSALEMME E GLI STATI ARABI (INIZIATA CON TRUMP). AL PUNTO CHE IL SEGRETARIO DI STATO, BLINKEN, UNA SETTIMANA FA AVEVA DETTO: “IL MEDIO ORIENTE È PIÙ TRANQUILLO DI QUANTO NON SIA STATO PER DECENNI” – TRUMP ACCUSA “SLEEPY JOE” DI AVER SCONGELATO 6 MILIARDI DI DOLLARI ALL’IRAN IN CAMBIO DEL RILASCIO DI 5 PRIGIONIERI… - VIDEO

[…] Questa guerra Israele-Hamas è un test geopolitico cruciale per Biden, che si ritrova a gestire il rapporto complicato con Netanyahu (che in passato ha criticato vedendo nella sua riforma del sistema giudiziario una minaccia alla democrazia), ad aiutare l’Ucraina e a fronteggiare nel 2024 i repubblicani che ora descrivono la sua politica estera come fallimentare.

Crolla un pezzo di impalcatura della strategia della Casa Bianca, perché l’esplosione del conflitto paralizza la normalizzazione in Medio Oriente che doveva permettere di concentrarsi su Russia e Ucraina, Cina e Asia. Una settimana fa, Jake Sullivan, il consigliere per la sicurezza nazionale, aveva detto: «Il Medio Oriente è più tranquillo ora di quanto non sia stato per decenni», frase che ora gli viene rinfacciata dalla destra, anche se aveva sottolineato: «Per ora. Tutto può cambiare». E le cose sono cambiate. Ma una «lunga guerra» come quella paventata da Netanyahu non è nell’interesse americano.

Blinken ha affermato che «non sarebbe una sorpresa» se «il peggior attacco dalla guerra di Yom Kippur» fosse in parte motivato dal desiderio di impedire la normalizzazione tra Israele e l’Arabia saudita. Ha detto di non avere prove che l’Iran sia direttamente dietro l’attacco pur sottolineando i legami che ha con Hamas. Il vice-consigliere per la sicurezza nazionale Jon Finer ha dichiarato che gli sforzi per la normalizzazione dovrebbero continuare. Ma non piace a Israele un comunicato in cui Riad afferma di avere avvertito che «l’occupazione e la privazione dei diritti dei palestinesi» avrebbero fatto esplodere la situazione.

Ora Trump e i repubblicani accusano Biden di aver aiutato l’Iran (e dunque Hamas) scongelando $6 miliardi per il rilascio di 5 prigionieri. La Casa Bianca ribatte che non sono fondi Usa, ma proventi del petrolio iraniano, sbloccati solo per scopi umanitari.

Per ora le munizioni inviate a Israele erano nelle scorte o sono state pagate con risorse già approvate. Il Pentagono sminuisce il rischio che ciò comprometta gli aiuti a Kiev: usano sistemi d’arma diversi. Non è d’aiuto l’assenza di uno speaker della Camera né il fatto che il Senato non abbia ancora approvato la nomina dell’ambasciatore Usa in Israele.

