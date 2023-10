CON L’ATTACCO A ISRAELE, HAMAS HA FATTO MALE ANCHE AI PALESTINESI – L’UNIONE EUROPEA HA DECISO DI SOSPENDERE I PAGAMENTI ALLA POPOLAZIONE DELLA STRISCIA DI GAZA – GLI AEREI ISRAELIANI INTANTO BOMBARDANO SENZA SOSTA: È STATO COLPITO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI JABALIA. I MORTI SAREBBERO PIÙ DI 50 – HEZBOLLAH SMENTISCE GLI ATTACCHI DAL LIBANO…

BENJAMIN NETANYAHU E YOAV GALANT - GABINETTO DI GUERRA

UE, 'SOSPENSIONE IMMEDIATA DEI PAGAMENTI AI PALESTINESI'

(ANSA) - L'Ue ha deciso la "sospensione immediata" dei pagamenti destinati alla popolazione palestinese in attesa del riesame dei programmi di assistenza già messi in campo per un totale di 691 milioni di euro. Lo ha annunciato il commissario Ue all'Allargamento Oliver Varhelyi. "La portata del terrore e della brutalità contro Israele e il suo popolo è un punto di svolta. Le cose non possono andare come andavano di solito", ha sottolineato.

HEZBOLLAH, NON C'È NESSUNA OPERAZIONE IN CORSO IN ISRAELE

soldati israeliani al confine con la striscia di gaza 2

(ANSAmed) - Hezbollah ha smentito di esser dietro al tentativo di uomini armati di infiltrarsi dal sud del Libano verso Israele. Citato dai media libanesi, una fonte del Partito di Dio ha affermato: "Hezbollah non è coinvolto in alcuna operazione contro Israele".

ISRAELE LANCIA L’ASSEDIO A GAZA: STOP A CIBO, LUCE, BENZINA

Continua ad aumentare di ora in ora il numero delle vittime dopo l'attacco a sorpresa e su larga scala lanciato sabato da Hamas nei confronti di Israele. L'ultimo bilancio parla di oltre 800 morti e 2.100 feriti. Numeri destinati a salire con le truppe israeliane che […] continuano a individuare cadaveri di civili.

bombardamento israeliano su gaza.

Dopo le parole del presidente Benjamin Netanyahu, il Gabinetto di sicurezza israeliano ufficializza con una votazione che il Paese è in guerra autorizzando «attività militari significative». I carri armati si muovono verso la Striscia di Gaza. Il primo obiettivo è quello di liberare il territorio israeliano dai miliziani di Hamas che sono ancora presenti.

[…] Per i vertici israeliani è il momento dell'azione e non delle polemiche. «Ci sarà un momento per domande difficili e indagini difficili, ma ora siamo in guerra e siamo impegnati ad attaccare il nemico e vincere», dichiara ancora il militare. Israele oltre alla battaglia per bonificare il proprio territorio continua anche a bombardare in maniera massiccia la Striscia di Gaza dove, secondo le autorità palestinesi, i morti sfiorerebbero i 400 e i feriti sarebbero oltre 2mila.

soldati israeliani al confine con la striscia di gaza

Israele annuncia di aver colpito «tre centri di comando dei terroristi». Nei raid – secondo quanto riportano i media di Tel Aviv – sarebbe morto anche Ayman Younis, uno dei leader di Hamas. L'azione del gruppo armato palestinese riceve il plauso del presidente iraniano Ebrhaim Raisi che sostiene «la legittima difesa della nazione palestinese» nei confronti del «regime sionista e dei suoi sostenitori che sono responsabili dell'instabilità nella regione».

Hamas dal canto suo rivela di aver avuto il sostegno di Teheran per portare avanti l'operazione Tempesta-Al Aqsa. Israele inoltre rischia di dover fare i conti anche con un nuovo fronte da Nord dove il gruppo militante libanese Hezbollah ha lanciato colpi di artiglieria e razzi verso postazioni israeliane nella zona di confine «in solidarietà con la resistenza palestinese». […]

uomo palestinese piange sul corpo del figlio

Bombe israeliane in Libano: uccisi gli infiltrati

L'esercito ha ucciso i sospetti che si erano infiltrati dal Libano in territorio israeliano. Lo ha fatto sapere il portavoce militare aggiungendo che i soldati stanno ancora setacciando la zona e che elicotteri stanno «colpendo nell'area».

Meloni sente il premier libanese: evitare l’allargamento del conflitto

La presidente del Consiglio auspica «un rapido decremento del conflitto, evitando un allargamento che avrebbe conseguenze incalcolabili per tutta l'area». È quanto affermato dalla stessa premier, come riferisce Palazzo Chigi, «in una conversazione telefonica con il Primo Ministro della Repubblica libanese, Najib Mikati», in cui «sono stati affrontati gli ultimi sviluppi nella regione, con particolare riferimento al conflitto in corso in Israele».

Raid Israele a Gaza: oltre 50 morti al mercato di Jabalya

soldati israeliani al confine con la striscia di gaza

Aerei israeliani hanno bombardato il mercato ortofrutticolo di Jabalia, nel nord della Striscia, in quel momento molto affollato. Lo riferiscono testimoni secondo cui sul posto ci sono decine di cadaveri. In seguito l'ospedale di Gaza ha riferito che i morti sono oltre 50. Gli abitanti del posto – secondo le stesse fonti – hanno prestato soccorso ai feriti.

130mila turisti stranieri in Israele, nessuno coinvolto negli attacchi

A seguito dei terribili avvenimenti che stanno avendo luogo in Israele in queste ore, l'Ufficio nazionale israeliano del turismo di Milano fornisce comunicazioni, aggiornamenti e ogni possibile informazione e supporto.

bombardamento israeliano su gaza

«Il terribile attacco -si legge in una nota- subito da Israele da parte dell'organizzazione terroristica Hamas ha reso necessaria la dichiarazione da parte di Israele dello stato di emergenza nell'area di confine con la Striscia di Gaza, in un raggio di 80 chilometri. Nessun veicolo quindi è autorizzato a circolare in questa area. Alcune compagnie aeree hanno al momento cancellato i collegamenti verso Israele.

L'aeroporto è in ogni caso aperto e, oltre alla compagnia El Al che ha garantito voli giornalieri da Roma e da Milano, da oggi 9 ottobre anche altre compagnie stanno riprogrammando le rotte verso l'aeroporto Ben Gurion».

razzi sulla striscia di gaza

«Il ministero del Turismo di Israele è in contatto con tutte le autorità ed ha attivato un'attiva collaborazione con l'Incoming Tourism Association al fine di monitorare in tempo reale la situazione e fornire assistenza ed aggiornamenti: la sicurezza dei turisti è la nostra assoluta priorità e tutte le forze sono in questo momento messe in campo per garantirla. Attualmente sono circa 130.000 i turisti stranieri che stanno visitando Israele e nessuno di loro è rimasto coinvolto in questa situazione che si evolve ogni ora», si legge ancora.

