C’È UN BEL CLIMA NELLA MAGGIORANZA – FONTI “AUTOREVOLI” DI FRATELLI D’ITALIA VANNO ALL’ATTACCO DEL RONZULLIANO MULÉ, CHE AVEVA INVITATO AUGUSTA MONTARULI A DIMETTERSI: “HA PRESO UNO SCHIAFFO MORALE LA CUI IMPRONTA GLI MANTERRÀ LA FACCIA BEN PIÙ ROSSA DI QUANTO RUBICONDA GIÀ SUA” – “NEL SUO PARTITO DI PREGIUDICATI ECCELLENTI NE VANTA PIÙ DI UNO. ANCHE BERLUSCONI È CONDANNATO IN VIA DEFINITIVA…”

augusta montaruli

(AGI) "Mule' pensava di metterci in difficolta' con le sue provocazioni: ha preso uno schiaffo morale dalla Montaruli la cui impronta gli manterra' la faccia ben piu' rossa di quanto rubiconda gia' sia.

Che provocatorie insinuazioni vengano da un personaggio come Mule', che di pregiudicati eccellenti nel suo partito ne vanta piu' di uno, e' intollerabile".

E' quanto trapela da fonti autorevoli di Fratelli d'Italia. Le parole di Mule', si rileva, "hanno creato infatti non poco subbuglio in ambienti di FI, visto che anche Berlusconi e' un condannato in via definitiva e cio' nonostante resta il deus ex machina degli azzurri.

SILVIO BERLUSCONI E LICIA RONZULLI ALLA FESTA DI COMPLEANNO

Senza contare, fanno notare le stesse fonti di Fdi, che la vicenda Rimborsopoli in Piemonte, ha toccato punti drammatici con il suicidio dell'ex assessore regionale Angelo Burzi, tra i fondatori di Forza Italia nella Regione". In mattinata Mule' aveva detto: "Il caso Montaruli? Lei o il suo partito devono trarre le conseguenze e capire cosa fare, nel suo caso c'e' una condanna definitiva, si deve valutare se mette in imbarazzo il governo".

silvio berlusconi con licia ronzulli al compleanno berlusconi al compleanno di licia ronzulli

giorgia meloni augusta montaruli giorgio mule sottosegretario di stato alla difesa foto di bacco giorgio mule foto di bacco augusta montaruli su instagram 11 giorgio mule foto di bacco augusta montaruli su instagram 3 augusta montaruli su instagram 7 augusta montaruli su instagram 6 augusta montaruli su instagram 4 AUGUSTA MONTARULI PRIMA E DOPO augusta montaruli su instagram 5 augusta montaruli e giorgia meloni