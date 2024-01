C’È IL DERBY DI ROMA: IL PARLAMENTO CHIUDE – CAMERA E SENATO HANNO DECISO DI FERMARE I LAVORI, IN ANTICIPO RISPETTO AL PREVISTO, GIUSTO IN TEMPO PER IL MATCH TRA LAZIO E ROMA, IN PROGRAMMA ALLE 18:00 – AL SENATO LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO HA DECISO DI LIMITARE IL DIBATTITO SULL'INVIO DELLE ARMI IN UCRAINA - ALLA CAMERA I LAVORI POTREBBERO FINIRE PER LE 17.30...

Parlamento chiuso causa derby. Alle 18 di oggi allo stadio Olimpico si gioca il quarto di finale di Coppa Italia tra Roma e Lazio e Camera e Senato hanno deciso di fermare i lavori in anticipo rispetto al previsto. Chi per andare allo stadio – tra ministri e parlamentari ci sono molti tifosi delle due squadre romane – chi semplicemente per guardare la partita in tv. Così deputati e senatori vogliono interrompere le sedute e rinviare tutto a domani.

Il caso più eclatante è al Senato dove alle 15 sono previste le comunicazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto sulla proroga per tutto il 2024 dell’invio di armi all’Ucraina. Il dibattito si è svolto questa mattina alla Camera e dovrebbe ripetersi a Palazzo Madama.

Ma la conferenza dei capigruppo ha deciso di limitare il dibattito per far finire i lavori in tempo per la partita di calcio: non si terrà la discussione generale e il dibattito si aprirà direttamente con le dichiarazioni di voto dopo le comunicazioni di Crosetto.

Non è chiaro da chi sia arrivata la richiesta di evitare la discussione generale – momento in cui possono intervenire tutti i senatori che vogliono iscriversi a parlare con un limite di tempo per ogni gruppo – ma la decisione è stata accolta trasversalmente, dicono fonti parlamentari.

Il dibattito parlamentare sulla proroga alle armi all’Ucraina è stato chiesto a più riprese dall’opposizione ma anche da forze di maggioranza, a partire dalla Lega di Matteo Salvini. […] Anche alla Camera i lavori potrebbero finire per le 17.30, in tempo per l’inizio del derby all’Olimpico. Dopo il question time delle 15 a cui parteciperanno sei ministri, oggi è previsto il voto finale sul decreto che istituisce la governance del Piano Mattei.

Dopo il voto degli ultimi emendamenti e del provvedimento finale, i lavori della Camera dovrebbero essere rinviati a giovedì. Questo nonostante l’ordine del giorno di oggi prevedesse anche la discussione del disegno di legge sugli illeciti agro-alimentari e quello sulla prescrizione. […]

