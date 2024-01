10 gen 2024 08:27

L’ECUADOR NEL CAOS! SACCHEGGI, RIVOLTE NELLE CARCERI, OMICIDI E BANDE ARMATE IN AZIONE: ALMENO 10 PERSONE MORTE – UN GRUPPO, ARMI IN PUGNO, HA FATTO IRRUZIONE IN UNO STUDIO TV PRENDENDO ALCUNI OSTAGGI (MA IL BLITZ E’ FALLITO PER L’INTERVENTO DELLE FORZE DI SICUREZZA). IL PRESIDENTE NOBOA PROCLAMA LO STATO DI EMERGENZA (“È IN CORSO UN CONFLITTO ARMATO INTERNO”) E ORDINA "LA NEUTRALIZZAZIONE" DEI GRUPPI CRIMINALI CHE APPARTENGONO AI CARTELLI DEL NARCOTRAFFICO - VIDEO