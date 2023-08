L’EFFETTO PERVERSO DELLA POLITICA CHE NON FA IL SUO MESTIERE: USARE LE COMMISSIONI D’INCHIESTA A SCOPI POLITICI - LA DESTRA, CHE APRI’ IL FILONE CON LE INDAGINI PATACCA SU TELEKOM-SERBIA E IL DOSSIER MITROKHIN, ORA PROVA A RANDELLARE L’OPPOSIZIONE CON LA COMMISSIONE SUL COVID (PER PROCESSARE I GOVERNI CONTE-DRAGHI), QUELLA SUL REDDITO DI CITTADINANZA (CONTRO TRIDICO E M5S) - ANCHE IL CENTROSINISTRA HA LE SUE: FEMMINICIDIO, MORTI SUL LAVORO, PERIFERIE - MATTARELLA HA TUONATO CONTRO L’ABUSO DELLO STRUMENTO: E’ LA MAGISTRATURA A DOVER INDAGARE…

Correva il 2002. Silvio Berlusconi l’anno prima aveva stravinto le elezioni, il centrosinistra si leccava le ferite. […] A maggio […] il Parlamento, su impulso del centrodestra, istituì due commissioni d’inchiesta: Telekom-Serbia e Mitrokhin. La prima poggiava sulle vanterie di uno strano personaggio, Igor Marini, che sosteneva di saperla lunga su presunte tangenti versate a Romano Prodi, Piero Fassino, Lamberto Dini. La seconda voleva vederci chiaro, in chiave ex Pci, sul dossier dell’ex archivista del Kgb, Vasilij Nikitic Mitrokhin.

Fino a quel momento le commissioni parlamentari d’inchiesta si erano occupate in larga parte di rilevanti questioni sociali (la mafia, il Sud, il terremoto dell’80) o di tragedie della Repubblica (il delitto Moro, la P2), ora l’impressione era di trovarsi dinanzi a un inedito: commissioni cioè che avevano nel mirino gli avversari politici, per giunta all’opposizione.

[…] l’inchiesta non approdò a nulla, era tutto falso, non ci fu nemmeno la relazione finale, […] Marini venne condannato per calunnia […] Oggi l’opposizione si ribella alla Commissione Covid, perché vi coglie un modo per processare i governi Conte e Draghi. Protesta per quella sul reddito di cittadinanza contro l’ex presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, si oppone alla riscrittura degli anni di piombo e della strage alla stazione di Bologna: tutte portate avanti da Fratelli d’Italia. «Le commissioni clava», denunciano Pd, M5S, +Europa.

[…] Piovono commissioni d’inchiesta. Anche il centrosinistra ha le sue, perché vige una sorta di manuale Cencelli. Femminicidio. Periferie. Morti sul lavoro. Per il Covid manca il via libera del Senato. A fine giugno è stata varata in Commissione quella su Emanuela Orlandi. Ripartirà quella sulla morte di David Rossi e sugli abusi nel centro di Forteto, voluta dalla destra. Quella sulla tragedia Moby Prince, presieduta dal livornese Andrea Romano, è stata chiusa alla fine della scorsa legislatura, ma il pd Marco Simiani ha proposto di rifarne un’altra. Sono troppe?

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella la settimana scorsa ha mandato un segnale fortissimo sul merito. «In quel messaggio ha detto che non possono essere al quadrato: quelle che fanno l’indagine all’inchiesta giudiziaria», specifica il costituzionalista Michele Ainis. «L’articolo 82 della Costituzione afferma che i poteri sono gli stessi della magistratura, in caso di audizione di un testimone, ma non fino al punto di trasformarsi in un quarto giudizio». E l’inchiesta Covid su Roberto Speranza e Giuseppe Conte è stata appena chiusa con l’archiviazione […]

