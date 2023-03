L’ELEFANTINO FOLGORATO SULLA VIA DI VOLTURARA APPULA – GIULIANO FERRARA, TRA IL SERIO E IL FACETO, PROPONE DI NOMINARE GIUSEPPE CONTE SENATORE A VITA, “PER COME HA GESTITO L’EMERGENZA PANDEMICA”: “L’INCHIESTA GIUDIZIARIA DEGLI ERODOTI IN TOGA DELLA BERGAMASCA, ORA CHIEDE IL PROCESSO E LA CONDANNA DI GIUSEPPI. DA QUANDO IN QUA SI PROCESSANO I MIRACOLI?” – “NON STUPITEVI SE UN RAFFINATISSIMO INTELLETTUALE COME ME LODA DI TANTO IN TANTO IL PROFESSIONISTA DALLA VOCE CHIOCCIA, LO STUPOR PENINSULAE CHE CI HA CHIUSI IN CASA AL MOMENTO GIUSTO E PER IL NOSTRO BENE, GRATUITAMENTE NON DIREI, MA TANT'È…”

giuliano ferrara foto di bacco (4)

Estratto dell’articolo di Giuliano Ferrara per “il Foglio”

Ma questo avvocato Conte è stato veramente un gran figo. Più leggiamo le chat da cui si evince che virologi, politici, funzionari, accademici, zanzarologi, amministratori, sanitari a vario titolo a fine febbraio del 2020 non ci stavano a capire un tubo, [...] più si rivaluta il fatto certo che il presidente del Consiglio chiuse l’Italia per decreto la notte del 7 marzo del 2020, oggi dovrebbe essere festa nazionale.

GIUSEPPE CONTE

[…] In tanti si fecero un sacco di scrupoli, poi hanno capito, [...] e hanno chiesto ai cittadini investiti da una crisi pandemica lo stesso atto di sottomissione alla dea della Necessità che lo stato italiano aveva primo al mondo rilevato come necessario, urgente, a decorrenza immediata dall’alba dell’8 marzo.

[…] L’inchiesta giudiziaria di quei presuntuosi storiografi, gli Erodoti in toga della bergamasca, i sociologi della polenta taragna, con i loro vivaci esperti e periti che ne hanno dette di cotte e di crude, […] ora chiede il processo e la condanna di Giuseppi e del suo alfiere triste, lo Speranza con la faccia della Dolorosa Consapevolezza.

MEME SU GIUSEPPE CONTE

Da quando in qua si processano i miracoli, i decisionismi fortunati sostenuti dal carisma di un santo della chiesa universale come Padre Pio [...]?

Non stupitevi se un intellettuale raffinatissimo come me […] loda di tanto in tanto il professionista dalla voce chioccia, lo stupor peninsulae che ci ha chiusi in casa al momento giusto e per il nostro bene, gratuitamente non direi, ma tant’è.

giuseppe conte meme

In lui e nella sua decisione fatale, [...] va riconosciuto l’impasto di virtù e fortuna che fe’ il combatter meno cruento e disciplinò l’italico valor, la strafottenza informale del sistema, poi giustamente affidatosi al Draghi dell’articolo sul debito buono del Ft del 20 marzo, altra ricorrenza da Superbonus da festeggiare, conformando l’italiano, per una volta, a un’idea forte di sottomissione e di salvaguardia. Processarlo? Mi stupisco che non lo abbiano ancora fatto senatore a vita.

GIUSEPPE CONTE MEME giuseppe conte meme giuliano ferrara ilda rossa di procura giuseppe conte, macron e merkel meme giuseppe conte meme giuseppe conte meme giuseppe conte meme Conte meme Conte meme giuseppe conte meme giuseppe conte meme giuseppe conte meme IL DPCM DI CONTE - MEME ELLY SCHLEIN GIUSEPPE CONTE MEME BY OSHO conte dpcm contro il covid GIUSEPPE CONTE DPCM MODE BY CARLI dragonite riceve il campanello da conte conte dpcm contro il covid Francesca Conte e Cinzia Imparato, amiche no vax morte di covid GIUSEPPE CONTE MEME meme sul dpcm di natale 1 meme giuseppe conte 2 GIUSEPPE CONTE – MEME meme sul dpcm di natale 5