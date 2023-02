L’ELEVATO SI È LEVATO DI TORNO – DOPO LA “PRIMA” DEL SUO NUOVO SPETTACOLO, “IO SONO IL PEGGIORE”, BEPPE GRILLO HA PORTATO A CENA I VERTICI DEL MOVIMENTO CINQUE STELLE, A ORVIETO: C’ERANO CONTE, FICO E ALTRI PARLAMENTARI O EX, OLTRE AL PRESIDENTE DELL’INPS, PASQUALE TRIDICO – MA IL PARA-GURU NON HA VOLUTO PARLARE DI POLITICA: ORMAI SI È CHIAMATO FUORI. CHE JE FREGA: LO PAGANO 300MILA EURO ALL’ANNO PER STARE BUONO E NON ROMPERE LA POCHETTE A CONTE…

BEPPE GRILLO AL TEATRO MANCINELLI DI ORVIETO

Estratto dell’articolo di Emanuele Buzzi per www.corriere.it

[…] Beppe Grillo, al termine della «prima» del suo nuovo spettacolo «Io sono il peggiore» a Orvieto, ha cenato insieme ai vertici Cinque Stelle.

Due tavoli in una sala riservata. Da un lato il garante, Giuseppe Conte, il vice Michele Gubitosa, Roberto Fico, il presidente dell’Inps Pasquale Tridico, Marco Travaglio, il notaio Valerio Tacchini e amici e manager dell’entourage di Grillo. Dall’altro diversi parlamentari o ex parlamentari M5S: Paolo Bernini, Tiziana Ciprini, il tesoriere Claudio Cominardi, Marco Croatti, Barbara Guidolin solo per citarne alcuni.

«La cena dei sorrisi», così come l’hanno bollata alcuni partecipanti. E proprio qui sta la novità: la politica, nonostante le recenti Regionali, è rimasta fuori dai discorsi. Il garante ha preferito parlare d’altro, tralasciando per una volta stoccate e commenti. E questo nonostante il passo indietro del Movimento nel Lazio e in Lombardia.

GIUSEPPE CONTE AL TEATRO MANCINELLI DI ORVIETO PER LO SPETTACOLO DI GRILLO

La cena di Orvieto segna plasticamente quanto Grillo in questa fase preferisca dedicarsi ad altro, a fondare appunto la Chiesa dell’Altrove (per ottenere l’otto per mille e finanziare, come ha spiegato dal palco, progetti di beneficienza) e […] il nuovo tour teatrale dopo un lustro d’assenza. Allo stesso tempo, i silenzi di Grillo sulla politica stellata fanno desumere quanto in questo momento la leadership del Movimento sia nelle mani di Giuseppe Conte. […]

LA SMENTITA DI MARCO TRAVAGLIO:

ARTICOLI CORRELATI

ROBERTO FICO E PASQUALE TRIDICO ASSISTONO ALLO SPETTACOLO DI BEPPE GRILLO A ORVIETO beppe grillo BEPPE GRILLO E LO SPETTACOLO A ORVIETO conte grillo di maio beppe grillo BEPPE GRILLO IL POST FACEBOOK DI BEPPE GRILLO SUL REDDITO DI CITTADINANZA LOCANDINA DI IO SONO IL PEGGIORE - LO SPETTACOLO DI BEPPE GRILLO BEPPE GRILLO E LO SPETTACOLO A ORVIETO BEPPE GRILLO E LO SPETTACOLO A ORVIETO BEPPE GRILLO AL TEATRO MANCINELLI DI ORVIETO