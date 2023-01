L’ELEZIONE DI FABIO PINELLI, LAICO IN QUOTA LEGA, ALLA VICEPRESIDENZA DEL CSM SI DEVE AL SOSTEGNO DI RENZI (TE CREDO, PINELLI È STATO DESIGNATO DALLA PRESIDENZA DEL SENATO PER SOSTENERE LE RAGIONI DI MATTEUCCIO DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE CONTRO LA PROCURA DI FIRENZE, A MARGINE DEL CASO OPEN) E ALL’AUTOGOL DI GIORGIA MELONI CHE AVEVA PUNTATO SULL’EX SOTTOSEGRETARIO ALLA GIUSTIZIA GIUSEPPE VALENTINO, SCARICATO PER LE NOTIZIE SU UN’INCHIESTA DELL’ANTIMAFIA DI REGGIO CALABRIA A SUO CARICO - DALL’AMICIZIA CON VIOLANTE A QUELLA CON ZAIA, LA DIFESA DI MORISI E DEL GIORNALISTA BERIZZI, ECCO CHI E’ PINELLI

1 - L'AVVOCATO AMICO DI VIOLANTE VICINO ALLA LEGA DI LUCA ZAIA

Estratto dell’articolo di Francesco Grignetti per “la Stampa”

[…] Fabio Pinelli, […] eletto vicepresidente del Csm, […] un indipendente, mai passato per il Parlamento o per il governo. Pinelli è un avvocato, ottimo professionista, stimatissimo nel suo Veneto, e dalle frequentazioni trasversali. Amico di Luca Zaia come di Luciano Violante. Giurista di rito padovano, la città di Niccolò Ghedini e Elisabetta Casellati. Sottolinea nel suo curriculum di essere il presidente di PadovaLegge, associazione culturale che aiuta gli studenti non abbienti di quell'università con borse di studio.

Il paradosso di questa elezione è che un uomo di sinistra è stato proposto dalla Lega, votato dalla destra anche se con qualche dubbio, rinnegato dai magistrati progressisti. Ciò nonostante sia una firma della rivista "Questione Giustizia" che è l'organo di Magistratura democratica. Interessante il curriculum.

[…] è considerato un esperto di diritto penale dell'economia. È stato con Violante al vertice della fondazione Italiadecide e poi […] lo ha seguito alla fondazione Leonardo. L'anno scorso è stato designato dalla presidenza del Senato per sostenere le ragioni del senatore Matteo Renzi davanti alla Corte Costituzionale contro la procura di Firenze, a margine del caso Open. […] Pinelli conosce bene il veneziano Carlo Nordio […] Nel 2019 […] il neoeletto al Csm ragionava sui tabù della giustizia italiana. «È necessario – diceva – fare un ragionamento sull'eliminazione del dogma dell'obbligatorietà dell'azione penale».

Negli anni ha seguito tantissime cause e molti celebri politici: il governatore Luca Zaia nel maxi processo sull'inquinamento Pfas […] lo spin doctor Luca Morisi o il sottosegretario Armando Siri. Ha avuto modo di difendere in un processo per evasione fiscale anche la titolare del «Papeete beach», lo stabilimento balneare di Milano marittima che tanto fu funesto alle ambizioni di Matteo Salvini.

Ad attirare l'attenzione dei leghisti su questo giovane brillante avvocato penalista fu forse il caso di Franco Rocchetta, l'independentista veneto, fuoriuscito dalla Liga, che fu arrestato nel 2014 con l'accusa di avere organizzato «varie iniziative, anche violente» secessioniste. Nel tempo ha difeso anche il gionalista di "Repubblica" Paolo Berizzi, vittima di pesanti minacce di naziskin, come l'ex direttore generale della Popolare Vicenza, Samuele Sorato, o ancora l'ex direttore del "Piccolo", Paolo Possamai. […]

2 - CSM, PASSA PINELLI: COSÌ LEGA E RENZI SCONFIGGONO MELONI

Estratto dell’articolo di Antonella Mascali per il “Fatto quotidiano”

Il governo ce l’ha fatta, insieme a Renzi e alla corrente conservatrice delle toghe Magistratura Indipendente, a eleggere il vicepresidente del Csm. […] È il primo vicepresidente di centrodestra. […] Determinanti per la vittoria di Pinelli, con una maggioranza minima, il togato Andrea Mirenda, unico eletto tra i sorteggiati e unico, ieri, ad aver sostenuto in plenum la mancanza di titoli di Romboli (professore emerito e non ordinario) e, si dice, il professor Michele Papa, laico M5S […] Il voto è stato come sempre segreto, quindi si tratta di indiscrezioni.

[…] Confermati per Pinelli i voti già previsti da giorni: i 6 laici di centrodestra, più il suo e di Ernesto Carbone, ex deputato renziano come Cosimo Ferri, che è stato leader di MI. È il gruppo togato maggioritario, con 7 seggi, l’unico che ha sostenuto Pinelli. L’avvocato della Lega ha potuto coronare il suo sogno per l’imbarazzante errore politico di Fratelli d’Italia, che aveva puntato sull’ex sottosegretario alla Giustizia Giuseppe Valentino, che ha dovuto scaricare in piena votazione del Parlamento, per le notizie su un’inchiesta dell’antimafia di Reggio Calabria a suo carico. Giorgia Meloni è ancora furiosa con i suoi per questa débâcle.

[…] Meloni […] ha dovuto abbozzare, non prima di un tentativo quasi “disperato”: aveva lanciato, a poche ore dal voto, la candidatura dell’avvocata Daniela Bianchini, ultra cattolica […] Tentativo mai decollato […] In merito ai togati, confermata la preferenza della maggioranza, 12 su 20, per Romboli: con lui il blocco “progressista”, 6 consiglieri di Area e 2 di Magistratura Democratica ed ex Md e i 4 consiglieri della centrista Unicost. E anche il presidente della Cassazione Piero Curzio, mentre l’unica scheda bianca finale è del Pg Luigi Salvato. […]

