L’ENNESIMO SCHIAFFONE DI PAPA FRANCESCO AI CONSERVATORI: BERGOGLIO METTE NERO SU BIANCO CHE HA INTENZIONE DI RIAMMETTERE I DIVORZIATI RISPOSATI ALL’EUCARESTIA – IL PONTEFICE AVEVA PRESO QUESTA DECISIONE GIÀ NEL 2016, DOPO UN SINODO SCOPPIETTANTE, MA MOLTI VESCOVI NON L’HANNO MAI APPLICATA - PER IL PAPA LA COMUNIONE “NON È UN PREMIO PER I PERFETTI, MA UN GENEROSO RIMEDIO E UN ALIMENTO PER I DEBOLI” - LA RIVOLTA DEI CARDINALI ULTRA-CONSERVATORI AMERICANI...

Estratto dell'articolo di Iacopo Scaramuzzi per “La Repubblica”

papa francesco in aereo di ritorno dalla mongolia

Alla vigilia di un Sinodo che si annuncia scoppiettante, il Papa ha assestato al fronte conservatore un colpo che contiene tre messaggi. Francesco ha chiarito, nero su bianco, che la sua decisione di riammettere i divorziati risposati all’eucaristia è dottrina che non ammette disobbedienza.

Bergoglio aveva preso questa decisione nel 2016, ma molti vescovi non l’hanno mai applicata. Anche allora c’era stato un sinodo con discussioni molto accese e alla fine il Papa aveva scritto un’esortazione apostolica, Amoris laetitia , che conteneva una svolta […] «non è un premio per i perfetti, ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli ». Una decisione che ha incendiato i conservatori, che vi hanno visto il piano inclinato verso il relativismo.

PAPA FRANCESCO ALL UDIENZA GENERALE DEL 7 GIUGNO 2023

Quattro cardinali tradizionalisti hanno tartassato il Papa con una lista di dubbi (in latino ovviamente, dubia) cui Francesco non ha mai risposto. Ora Bergoglio ha cambiato strategia e ha colto l’occasione di nuovi dubbi, inviati a Roma da un altro cardinale, l’arcivescovo emerito di Praga Dominik Duka, per fargli rispondere dal nuovo prefetto della Dottrina della fede, il teologo argentino Victor Manuel Fernandez. Il quale, in un documento controfirmato nei giorni scorsi da Francesco, ha chiarito, una volta per tutte, che Amoris laetitia è «un documento del magistero pontificio ordinario, verso cui tutti sono chiamati ad offrire l’ossequio dell’intelligenza e della volontà».

raymond burke

In questo modo il Papa ha ottenuto un triplice risultato: ha mostrato di non sottrarsi ai cardinali dubbiosi, ha chiarito che quando decide non esprime opinioni personali, ed ha sigillato il metodo del Sinodo: quello del passato e quello che apre oggi in piazza San Pietro. Un’assemblea che parte surriscaldata. A poca distanza dal colonnato berniniano, ieri al teatro Ghione, i cardinali Raymond Burke e Robert Sarah hanno messo in scena una nuova ribellione al Papa. Burke, statunitense, era tra i “dubbiosi” del passato, e nelle ultime settimane è tornato ad esprimere dubbi sul Sinodo, «un vaso di Pandora». […]

CARDINALE ROBERT SARAH

raymond burke 3 folla per bergoglio in congo 6