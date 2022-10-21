C’ERA UNA VODKA IN RUSSIA – L’INCREDIBILE RISPOSTA DEL PORTAVOCE DEL CREMLINO DMITRI PESKOV AI GIORNALISTI SULLE BOTTIGLIE INVIATE AL CAVALIERE DA “MAD VLAD”: 'NON POSSIAMO CONFERMARE L'INVIO DI VODKA A BERLUSCONI DA PARTE DI PUTIN” (MA IL LAMBRUSCO, INVECE, E' ARRIVATO? PUTIN L'HA ASSAGGIATO O SE L'E' SCOLATO TUTTO MEDVEDEV?)
(ANSA) Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha detto di non poter confermare l'invio da parte del presidente russo Vladimir Putin di bottiglie di vodka a Silvio Berlusconi in occasione del suo compleanno. Lo riferisce Ria Novosti.
VLADIMIR PUTIN SILVIO BERLUSCONI - MEME BY CARLI putin berlusconi
PUTIN BERLUSCONIVLADIMIR PUTIN E SILVIO BERLUSCONI IN SARDEGNA NELL APRILE 2008