L’ESCALATION È SEMPRE DIETRO L’ANGOLO – NELLA NOTTE NUOVI COMBATTIMENTI E RAID NEL SUD DI GAZA, MA IL NUOVO FRONTE È QUELLO DEL LIBANO: ISRAELE HA COLPITO “NUMEROSI OBIETTIVI DI HEZBOLLAH”, DOPO CHE NEI GIORNI SCORSI SI SONO INTENSIFICATI I LANCI DI RAZZI DEI MILIZIANI DEL “PARTITO DI DIO” – BIDEN E BLINKEN PROVANO A FERMARE NETANYAHU E I SUOI FALCHI, CHE STAREBBERO PENSANDO DI ATTACCARE “PREVENTIVAMENTE” BEIRUT

1. 'NOTTE DI INTENSI COMBATTIMENTI A GAZA E CON HEZBOLLAH'

yoav gallant benjamin netanyahu

(ANSA) - Le forze di difesa israeliane hanno riferito che nella notte ci sono stati intensi combattimenti a Khan Yunis, nel sud di Gaza, con l'aeronautica che ha lanciato attacchi su circa 30 obiettivi "significativi" di Hamas nell'area.

Gli obiettivi includevano siti sotterranei, depositi di armi e altre infrastrutture. I combattimenti stanno continuando anche questa mattina. L'Idf ha reso noto su X di avere anche "colpito numerosi obiettivi di Hezbollah in Libano" durante la notte. In precedenza l'Idf aveva confermato che sabato un lancio di razzi di Hezbollah ha danneggiato una base aerea strategica nel nord di Israele.

2. IRAN, ISRAELE NON HA RAGGIUNTO NESSUNO DEI SUOI OBIETTIVI A GAZA

il blitz a beirut che ha ucciso saleh al arouri

(ANSA) - "Durante la guerra a Gaza, iniziata il 7 ottobre, il regime sionista non ha raggiunto nessuno dei suoi obiettivi, tra i quali l'annichilamento o il disarmo di Hamas". Lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian, come riferisce Irna, sottolineando che Israele non è riuscito a liberare gli ostaggi.

"Per questi stessi motivi, Tel Aviv non ha avuto altra scelta che ricorrere all'assassinio dell'importante membro di Hamas, Saleh Al-Arouri, a Beirut il 2 gennaio", ha aggiunto il ministro. Teheran ritiene che non sarà raggiunta una situazione di calma e tranquillità a livello regionale fino a che non saranno fermati gli attacchi di Israele contro Gaza, fino a che non saranno inviati aiuti umanitari nella Striscia e fino a che sarà posta fine al trasferimento forzato del popolo di Gaza, ha aggiunto il ministro della Repubblica islamica.

hassan nasrallah deejay meme

2. LIBANO, RISCHIO ESCALATION

Estratto dell’articolo di Nello Del Gatto per “La Stampa”

La guerra a Gaza sarà lunga e continuerà per tutto l'anno appena iniziato. Ne è convinto il capo di stato maggiore israeliano, Herzi Halezi che ha parlato al comando centrale. «Il 2024 - ha detto - sarà un anno molto impegnativo, combatteremo a Gaza per tutta la sua durata». Il generale ha anche fatto riferimento agli scontri con Hebollah, che nei giorni scorsi hanno avuto un picco in numero e gravità, dicendo che al gruppo libanese si sta facendo pagare un alto prezzo per essere entrato nel conflitto.

Anche Israele ha pagato il suo prezzo al "partito di Dio". L'esercito ha ammesso che nella vasta salve di almeno 62 razzi lanciati verso il nord del paese ebraico, uno ha causato danni alla sua base di controllo del traffico aereo sul Monte Meron, colpendo due cupole radar. L'esercito assicura che la difesa aerea però non è messa a rischio, in quanto c'è un sistema addizionale in funzione.

SALEH AL AROURI, ZIAD AL NAKHALAH E HASSAN NASRALLAH - VERTICE TRA HAMAS, JIHAD ISLAMICO E HEZBOLLAH

Secondo alcuni analisti americani Biden potrebbe esercitare una maggiore pressione su Israele per evitare un allargamento della guerra ma finora ha deciso di non farlo. Da parte israeliana il premier Netanyahu, il ministro per gli affari strategici Dermer e il Ministro della difesa, Gallant, sempre stando a fonti americane, avrebbero intenzione di sferrare un colpo mortale ad Hezbollah. E a conferma di questa direzione, lo scambio di razzi tra Libano e Israele è continuato anche ieri sera. Il Libano ha lanciato numerosi razzi verso la città di Kiryat Shmona.

il blitz a beirut che ha ucciso saleh al arouri

Preoccupa anche la situazione in Cisgiordania. In mattinata un drone ha fatto sette vittime a Jenin. Tra loro, secondo fonti palestinesi, anche civili. In risposta, il Jihad Islamico […] ha rivendicato un attentato contro un veicolo di agenti di frontiera israeliani, nel quale è stata uccisa una agente di 19 anni e feriti altri quattro. Un ordigno è stato fatto esplodere al passaggio del veicolo sul quale si trovavano. Un arabo israeliano di Gerusalemme è stato ucciso e la donna di fianco a lui gravemente ferita, mentre si trovavano nella loro auto percorrendo a nord di Ramallah la statale 426 che attraversa i territori.

L'area è stata già teatro di diversi attacchi del genere. Uomini armati, vedendo la targa israeliana, pensando si trattasse di coloni o comunque di ebrei, hanno fatto fuoco contro la vettura, dileguandosi. Sono almeno 325 i palestinesi uccisi in scontri e raid dell'esercito israeliano in Cisgiordania dall'inizio del conflitto.

discorso di hassan nasrallah 5

Da Gaza, fonti palestinesi lamentano che i militari del paese ebraico hanno portato più di cinquanta attacchi nell'area di Khan Yunis, in meno di mezz'ora. […] Il ministro della salute della Striscia denuncia che l'esercito sta mettendo fuori servizio l'ospedale Al Aqsa, che è da qualche giorno sotto assedio ed è stato colpito da un drone.

NETANYAHU GALLANT

Il personale medico e paramedico è stato evacuato dall'ospedale, che ospita malati e rifugiati, dopo che l'esercito, attraverso volantini, ha spiegato che la zona in torno alla struttura è considerata zona rossa. Hamas ha chiesto all'Egitto di permettere l'uscita di 6000 feriti gravi attraverso il valico di Rafah, mentre secondo Save the Children, ogni giorno a Gaza 10 bambini subiscono le amputazioni di una o di entrambe le gambe. Morto in un raid Ali Salem Abu Ajwa, nipote dello sceicco Ahmed Yassin, che fondò il gruppo di Hamas a Gaza nel 1987 e ne fu il leader spirituale finché non fu ucciso da Israele nel 2004.

hezbollah

Gli sforzi diplomatici continuano. Il segretario di Stato americano, che oggi sarà in Israele, ha visitato prima Amman e poi Doha. Qui il premier Al Thani ha detto che dopo l'omicidio del numero due di Hamas, avvenuto a Beirut il 2 gennaio, i colloqui di pace per un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi, si sono raffreddati e fatti più difficili. […] Antony Blinken ha ribadito l'interesse a continuare la via diplomatica, assicurando gli interlocutori sul fatto che Washington si oppone allo sfollamento forzato dei palestinesi da Gaza o dalla Cisgiordania. Pensiero condiviso anche dal presidente israeliano Isaac Herzog […].

proteste a ramallah dopo l uccisione di saleh al arouri hassan nasrallah saleh al arouri HEZBOLLAH IN LIBANO HEZBOLLAH HEZBOLLAH discorso di hassan nasrallah 4