L’ESERCITO (DI SVALVOLATI) DEL CAVALIERE – FUORI DALL’OSPEDALE SAN RAFFAELE DI MILANO SONO ARRIVATI DA TUTTA ITALIA I FAN DI BERLUSCONI PREOCCUPATI PER LA SUA SALUTE - UN 67ENNE SI È FATTO 16 ORE DI BUS DA COSENZA A MILANO PER VEGLIARE SUL CAV CON TANTO DI SANTINI E ACQUA SANTA – IL GIORNO DI PASQUA LO SHOW DEDICATO A SILVIO DI UN SUO ELETTORE BALLERINO – E TRA DI LORO C’È ANCHE CHI SOSTIENE: “BUNGA BUNGA? BERLUSCONI ANDAVA A DORMIRE PRESTO…” - VIDEO

Estratto dell’articolo di G. Ric. per il “Corriere della Sera”

Ettore Fragale

Per stargli vicino hanno attraversato l’Italia. C’è chi ha portato acqua santa e chi pompelmi. E soprattutto c’è chi non lascerà il San Raffaele fino a quando «Silvio» non starà meglio. […]

Ettore Fragale ha 67 anni, è di Cosenza, e ha passato 16 ore in autobus per arrivare a Milano. «Sono venuto da zio Silvio perché ha fatto bene all’Italia e ci ha fatto conoscere nel mondo». In realtà vota Lega: «Ho anche mangiato con Salvini, ma zio Silvio è zio Silvio». Con lui ha portato l’abitino votivo, santini e l’acqua santa di San Francesco […]

Ettore Fragale

Dal Sud prima di lui era arrivato Marco Macrì, 31 anni, 11 ore di viaggio da un paesino in provincia di Lecce. «Gli amici non si abbandonano mai, sono venuto qua senza pensarci». Coppola e giacca di pelle, davanti al San Raffaele sia a Pasqua che a Pasquetta, non intende andarsene finché l’ex premier «non sarà tornato ad Arcore».

[…] Da Milano arriva invece Maria Stella D’Antonio, ha una vecchia foto del leader di FI autografata: «Scriverò un libro su Arcore. Il bunga bunga? Solo una statua nera, Berlusconi andava a dormire presto. È una brava persona, non se ne andrà adesso».

Stefano Bonesini

[…] E il giorno di Pasqua un piccolo show: ai cancelli di via Olgettina 60 si presenta Stefano Bonesini di Verona che aveva partecipato nel 2019 a Tu sì que vales nei panni di John Travolta. «Non ho mai visto il premier ma mi è simpatico, gli voglio bene». Per dimostrare di essere un «sosia originale» ha fatto un balletto davanti ai cancelli, accompagnato dalla mossa de La febbre del sabato sera. […]

SILVIO BERLUSCONI RICOVERATO AL SAN RAFFAELE

MARCO MACRI