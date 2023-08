L’ESTREMA DESTRA SPAGNOLA È IN SUBBUGLIO – SI DIMETTE IVAN ESPINOSA DE LOS MONTEROS, UNO DEI FONDATORI DEL PARTITO NEO-FRANCHISTA DI VOX, ALLEATO IN EUROPA CON GIORGIA MELONI. ESPINOSA PARLA DI “MOTIVI PERSONALI E FAMILIARI”, MA LA FORMAZIONE GUIDATA DA SANTI ABASCAL È IN DIFFICOLTÀ, DOPO LA BATOSTA ELETTORALE: SPERAVANO DI RIUSCIRE A STRAPPARE UN ACCORDO CON I POPOLARI DI FEIJOO PER ANDARE AL GOVERNO INSIEME, E INVECE, ADIOS…

ivan espinosa de los monteros 1

SPAGNA: MEDIA, UNO DEI FONDATORI DI VOX SI FA DA PARTE

(ANSA) - Iván Espinosa de los Monteros, capogruppo al Congresso dei deputati spagnolo della formazione ultraconservatrice Vox e uno dei fondatori del partito, ha deciso di farsi da parte: è quanto scrive nella sua versione online El Mundo e confermano altri media iberici.

Stando ad alcune testate, Espinosa de los Monteros potrebbe lasciare del tutto Vox, mentre altre sostengono che rimarrà iscritto al partito, rinunciando però ad incarichi politici di primo piano nella formazione. Il diretto interessato ha annunciato una conferenza stampa alle ore 12.

GIORGIA MELONI SANTIAGO ABASCAL

Contattate dall'ANSA, fonti vicine alla leadership del partito non hanno sinora confermato la notizia riguardante Espinosa de los Monteros. "Iván è la storia di Vox, il presente di Vox e con ogni probabilità anche il futuro di Vox", si è limitato a dire il vicepresidente per l'azione politica di Vox, Jorge Buxadé, in un'intervista radiofonica.

"Mi dispiace molto per le tue dimissioni, e soprattutto per le ragioni che le provocano", ha invece commentato in un tweet Javier Ortega Smith, anch'e lui vicepresidente di Vox. Espinosa de los Monteros è considerato esponente di una corrente più filo-liberale di Vox, mentre Buxadé, europarlamentare nuovo nome forte del partito, è considerato di orientamento ideologico più radicale.

Ortega Smith, attualmente consigliere comunale a Madrid, negli ultimi mesi ha invece perso progressivamente protagonismo all'interno della leadership di Vox. Alle ultime elezioni generali, la formazione ha perso 19 dei 52 seggi che deteneva nel Congresso.

SPAGNA: CO-FONDATORE VOX CONFERMA SUE DIMISSIONI DA DEPUTATO

SAMANTHA VOX - MEME BY EMILIANO CARLI

(ANSA) - "Oggi rinuncerò al mio incarico come deputato, per motivi personali e familiari": ha annunciato, confermando le anticipazioni dei media, Iván Espinosa de los Monteros, ultimo capogruppo di Vox presso il Congresso dei deputati spagnolo e uno dei fondatori del partito ultraconservatore.

"Rimarrò in Vox, come iscritto base, e sempre a disposizione dei suoi dirigenti", ha aggiunto il politico, sino a tempi recenti considerato una delle figure più influenti della formazione, in una dichiarazione alla stampa. "Me ne vado con enorme ottimismo e ammirazione nei confronti della nostra nazione, e con la massima fiducia nella capacità degli spagnoli di costruire un miglior futuro", ha aggiunto.

ivan espinosa de los monteros 3 ivan espinosa de los monteros 4 SANTIAGO ABASCAL GIORGIA MELONI LA SCONFITTA DI VOX ALLE ELEZIONI IN SPAGNA - VIGNETTA BY MAURO BIANI ivan espinosa de los monteros 2 MELONI SENZA VOX - VIGNETTA DI VAURO