L’EUROPA È TORNATA IN AMERICA LATINA. MA È TROPPO TARDI – L’UE STA PORTANDO AVANTI UN’OFFENSIVA DIPLOMATICA PER SCARDINARE L’ACCORDO COMMERCIALE MERCOSUR, E RECUPERARE IL TERRENO PERDUTO IN UNA REGIONE FONDAMENTALE – IL PROBLEMA È CHE ORMAI LA CINA SI È PAPPATA TUTTO: PECHINO È IL PRIMO PARTNER COMMERCIALE DEL SUD AMERICA, TRA TERRE RARE E VIA DELLA SETA

Articolo di “El Pais” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

ursula von der leyen

Von der Leyen promette di investire 10 miliardi di euro nella regione, firma patti per la fornitura di materiali strategici come il litio, ma deve affrontare le perplessità di Brasile e Argentina riguardo alla disarticolazione del Mercosur.

L'Europa è tornata – scrive il giornalista di El Pais. Torna in Brasile, torna in America Latina. È quanto ha detto lunedì la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al capo di Stato brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, durante il primo viaggio del capo dell'esecutivo comunitario nel gigante sudamericano in un decennio. Dopo il Brasile, è stata la volta di Argentina, Cile e Messico.

Un'intensa danza diplomatica con cui l'UE cerca di scardinare l'accordo del Mercosur - la quinta area economica mondiale al di fuori dell'UE, composta da Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay - e di dare la spinta finale alla ratifica di quelli del Cile e del Messico modernizzato.

xi jinping accoglie lula a pechino 4

L'obiettivo è recuperare il terreno perduto in una regione fondamentale. Perso soprattutto a causa della Cina, che è diventata il secondo partner commerciale dell'America Latina e dei Caraibi in generale, e il primo in Sud America. Ma è stato perso anche a causa degli anni in cui l'Unione Europea non ha più messo la regione nel suo radar.

Le visite della Von der Leyen e i suoi incontri con i leader latinoamericani, insieme all'annuncio di 10 miliardi di euro di progetti di investimento con il suo strumento Global Gateway - pensato per affrontare la Nuova Via della Seta cinese - e alla firma di diversi accordi per rifornire l'UE di materie prime essenziali, come il litio, segnano un punto chiave in questo nuovo capitolo delle relazioni con l'America Latina che Bruxelles vuole ricostruire con il "grande salto qualitativo" che contraddistingue la sua nuova strategia. In un mondo di enormi sfide geopolitiche, post-pandemia, con una guerra in Europa, la crisi climatica e lo spettro di altre, come la crisi energetica o di approvvigionamento, l'UE è alla ricerca di nuovi fornitori e partner affidabili, e l'America Latina è questo partner naturale, secondo fonti dell'UE.

lula e xi jinping

In America Latina e nei Caraibi c'è ricettività, ma anche qualche perplessità sull'interesse dell'Europa per le terre rare e su alcuni elementi dell'accordo con il Mercosur, un patto che Lula e il presidente argentino, Alberto Fernández, considerano interessante per entrambi i blocchi ma orientato verso il club dell'UE. L'Europa è tornata, ma non a velocità di crociera.

"L'UE si è finalmente svegliata e si è resa conto che l'America Latina si sta allontanando sempre di più, sia in termini politici che economici", osserva Beata Wojna, docente di Relazioni internazionali al Tecnológico de Monterrey, che sottolinea come a spingere l'UE lontano sia stata la pandemia di Covid-19, molto criticata in America Latina quando molti ritenevano che avesse "fatto incetta" di vaccini occidentali mentre Russia e Cina offrivano le loro vaccinazioni alla regione. Con la guerra lanciata dal Cremlino in Ucraina 16 mesi fa, l'intenzione della von der Leyen è anche quella di limitare l'influenza russa in America Latina, che può essere un alleato strategico nei forum multilaterali e sulla via del dialogo per la pace.

Investimenti, accordi e terre rare

america latina

L'UE è la principale fonte di investimenti diretti esteri in America Latina e nei Caraibi, secondo i dati delle istituzioni comunitarie. E supera quanto le aziende europee hanno investito in Cina, India, Giappone e Russia nel loro complesso. Ma l'influenza della Cina nella regione sta crescendo a cifre record. Il commercio bilaterale di beni dell'America Latina con il gigante asiatico è aumentato di 26 volte, passando da 12 miliardi di dollari nel 2000 a 315 miliardi di dollari (circa 287 miliardi di euro) nel 2020. E si prevede che raggiungerà oltre 700 miliardi di dollari entro il 2035. Pechino ha firmato accordi di libero scambio con Perù, Costa Rica e Cile, ha concluso i negoziati tecnici con l'Ecuador a gennaio e sta negoziando con l'Uruguay.

america latina

"L'UE non dovrebbe essere ossessionata dal ruolo della Cina, ma dovrebbe concentrarsi sul valore differenziale che essa apporta alla regione", afferma Javi López (S&D), copresidente dell'Assemblea euro-latinoamericana del Parlamento europeo (EuroLat). "L'UE non vuole costruire legami di dipendenza, ma un'alleanza. Abbiamo un modello più compatibile con quello latinoamericano perché la nostra economia non si comporta come una piaga di locuste". Si riferisce alle politiche del lavoro e ambientali della Cina, con le sue imprese drogate dai sussidi statali. "I governi dell'America Latina sono molto interessati a sviluppare la propria industria e a non rimanere intrappolati nella vendita di materie prime. Dobbiamo spiegare il nostro valore aggiunto in investimenti che vadano oltre l'estrattivismo", aggiunge.

xi jinping accoglie lula a pechino 3

L'UE ha già un partenariato con sette Paesi latinoamericani (Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Messico, Perù e Uruguay) per promuovere la cooperazione nel settore delle materie prime e si sta ora muovendo per firmare altri accordi per la fornitura di litio, un minerale abbondante nella regione. La Cina ha già investito circa 5 miliardi di dollari nella produzione di litio in Messico e nel cosiddetto triangolo del litio (Argentina, Bolivia e Cile), considerato da molti il nuovo El Dorado.

La Von der Leyen ha firmato un accordo in Cile e Argentina per sviluppare l'intera catena di produzione del litio. Una "buona strategia", dice Wojna, per dimostrare che l'interesse va oltre l'estrazione. Tuttavia, avverte il professore, manca ancora "una maggiore promozione e divulgazione" in una regione dove c'è molta diffidenza e la percezione che l'Europa voglia estrarre risorse dall'America Latina.

XI JINPING IMPERATORE - IMMAGINE CREATA CON MIDJOURNEY

López considera molto positivo il viaggio della Von der Leyen in quattro Paesi della regione. Una visita che segue quelle di diversi commissari negli ultimi mesi, del presidente del Consiglio dell'UE, Charles Michel, e dell'intensa attività dell'Alto rappresentante per la politica estera dell'UE, Josep Borrell. Bruxelles attende anche il vertice UE-Celac del prossimo luglio, il primo del semestre di presidenza spagnola, che ha posto le relazioni con l'America Latina al centro della sua agenda di priorità.

Sarà il primo vertice di questo tipo in otto anni. E più che accordi specifici - al di là degli annunci economici, come gli investimenti che accompagneranno i 10 miliardi di euro della Commissione e altri 9,4 miliardi della Spagna, come riportato da EL PAÍS - e dell'intenzione di istituire un organismo di rappresentanza permanente con la regione per mantenere oliato il legame con un blocco così eterogeneo, l'obiettivo è quello di riunire in una foto simbolica i leader dell'UE e dell'UE-27 con quelli dei 33 Paesi. Ma non è chiaro se tutti verranno a Bruxelles. Il punto interrogativo non riguarda solo il venezuelano Nicolás Maduro - il messicano López Obrador non è solito andare ai vertici - ma la presenza di Lula non è scontata, ammettono fonti UE. Senza il leader brasiliano, il vertice sarebbe un po' monco.

xi jinping accoglie lula a pechino 2

Tanto più che Bruxelles si è posta l'obiettivo, come ha sottolineato la Von der Leyen in Brasile e in Argentina, di promuovere il Mercosur, concepito due decenni fa e approvato definitivamente tre anni fa, ma la cui ratifica è ancora bloccata dalla riluttanza della Francia (e in parte anche di Irlanda, Austria e Paesi Bassi) a causa delle preoccupazioni per la propria economia. Ora Lula e Fernández, che peraltro non hanno siglato gli accordi, stanno sollevando dubbi su una lettera che l'UE vuole accompagnare all'accordo, che tocca le nuove norme ambientali europee sulla deforestazione, viste in America Latina come una formula protezionistica. Buenos Aires e Brasilia vogliono rinegoziare questa parte, che considerano dannosa per la loro economia.

ursula von der leyen xi jinping

López, che sta iniziando una visita in Cile e Brasile, spera che il viaggio della Von der Leyen sia servito a mostrare l'importanza che l'UE attribuisce alla regione, ma anche a sottolineare che è possibile dedicare tempo e sforzi politici al rafforzamento delle relazioni. L'eurodeputato ritiene inoltre che la lettera aggiuntiva al Mercosur, per la quale sia Lula che Fernández hanno criticato la Von der Leyen durante la sua visita, potrebbe essere rielaborata, senza però perdere di vista il fatto che le politiche ambientali sono un asse fondamentale della politica dell'UE.

xi jinping accoglie lula a pechino

Il professor Wojna teme che l'"inflessibilità" di alcuni Stati membri o della Commissione possa chiudere la finestra di opportunità ora aperta. "Se si perde, dubito che i Paesi del Mercosur accetteranno o avranno la capacità di sviluppare sistemi di certificazione per i loro prodotti destinati all'esportazione che garantiscano la non deforestazione della foresta amazzonica", afferma Wojna, che ritiene inoltre che non ci sarà davvero spazio per firmare l'ammodernamento dell'accordo con il Messico (ritardato da cambiamenti nella legislazione messicana in materia di gare d'appalto o di questioni energetiche) fino al 2025, dopo le elezioni del Parlamento messicano e di quello europeo, entrambe nel giugno 2024.