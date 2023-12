L’EUROPA NON HA FUTURO SE CONTINUA A CEDERE AI RICATTATORI COME ORBAN – LA DECISIONE DI SBLOCCARE 10 MILIARDI PER L’UNGHERIA, IN CAMBIO DELLA NON OPPOSIZIONE ALL’APERTURA DEI NEGOZIATI PER L’ADESIONE DELL’UCRAINA, È L’ULTIMO MESSAGGIO SBAGLIATO DI BRUXELLES, CHE INCORAGGIA LA PREPOTENZA E IL POTERE DI VETO DEGLI STATI PIÙ PICCOLI. MA LA PACCHIA FINIRÀ CON LA FINE DELLA REGOLA DELL'UNANIMITÀ...

Traduzione dell’editoriale di Katalin Cseh* per www.theguardian.com

*Europarlamentare ungherese del Gruppo “Renew Europe”

La decisione dei leader europei di avviare i negoziati formali di adesione dell'Ucraina all’Ue è storica: offre speranza a un popolo che sta coraggiosamente combattendo l'aggressione russa e sacrificando le proprie vite per un futuro europeo.

L'accordo segna un nuovo capitolo storico per l'UE. Tuttavia, dal punto di vista legale, ha richiesto l'unanimità di tutti i 27 leader ed è stato possibile solo perché il primo ministro ungherese Viktor Orbán, che aveva minacciato di bloccare l'apertura dei negoziati con l'Ucraina, ha lasciato la sala, astenendosi anziché esercitare il suo veto.

Il fatto che 26 leader dell'UE, compresi i presunti alleati di Orbán, abbiano firmato nonostante la sua opposizione sottolinea l'importanza di questo passo storico. Tuttavia, è macchiato dai mezzi discutibili con cui è stato raggiunto l'accordo.

In un accordo molto dubbio emerso alla vigilia del vertice, la Commissione europea ha sbloccato 10,2 miliardi di euro, un terzo di una somma complessiva per l'Ungheria congelata come punizione per lo smantellamento dello Stato di diritto da parte di Orbán. Il governo ungherese ha fatto delle riforme simboliche per ripristinare l'indipendenza del sistema giudiziario, ma sono ben lontane da ciò che è necessario.

Questa è stata una capitolazione alle sporche tattiche di ricatto di Orbán e mina la credibilità dell'UE nel far rispettare gli standard di stato di diritto richiesti dall'adesione. Anche se l'adesione dell'Ucraina all'UE sarà un processo lungo e presenta sfide immense, queste impallidiscono rispetto all'importanza strategica di una nazione europea che resiste a cadere sotto il controllo di Vladimir Putin. Inoltre, la definizione dei dettagli tecnici dell'integrazione e la ricerca di compromessi sono i punti in cui l'UE eccelle.

Ma invece di abbinare la loro decisione sull'Ucraina a una strategia politica ferma e di buon senso nei confronti dell'Ungheria, i leader europei sono riusciti a inviare un messaggio confuso e sconcertante che incoraggia la prepotenza di Orbán.

Questo crea un pericoloso precedente: gli estorsori tornano sempre a chiedere di più. Qual è il piano dell'UE? I leader sono disposti a distribuire ingenti somme di denaro e a mandare Orbán fuori dalla stanza ogni volta che si profila una decisione unanime?

Il fatto che poche ore dopo essersi assentato dai negoziati di adesione, Orbán abbia comunque usato il suo veto per bloccare 50 miliardi di euro di finanziamenti per l'Ucraina dimostra le astuzie di cui è capace. Il processo di adesione di un nuovo Stato membro è lungo e complesso e richiede l'unanimità in ogni fase del processo. I leader dell'UE sono scioccamente ingenui se credono di essersi assicurati un sostegno duraturo in cambio del loro denaro. È probabile che Orbán ripeta questa tattica, ancora e ancora, facendo leva sull'Ucraina per sbloccare altri fondi per il suo regime.

Nell'UE, la cooperazione in buona fede è un obbligo previsto dai trattati, e c'è una buona ragione. L'UE andrebbe semplicemente in frantumi se tutti i leader usassero minacce ed estorsioni per farsi strada. La tempistica della concessione dell'UE a Orbán è particolarmente disastrosa, in quanto coincide con il "disegno di legge sulla protezione della sovranità" dell'Ungheria, un atto legislativo scioccante e oppressivo che minaccia giornalisti e organizzazioni della società civile di finire in carcere se partecipano a programmi di finanziamento internazionali. Il suo unico scopo è quello di reprimere il dissenso, imbavagliare i media indipendenti e soffocare i partiti di opposizione. La decisione della Commissione praticamente avalla questa legge e non riesce a raccogliere un briciolo di solidarietà con le voci indipendenti rimaste in Ungheria.

L'incapacità dell'UE di affrontare le trasgressioni di Orbán è un grave errore. Orbán ha una visione autoritaria di estrema destra per l'Europa e cerca di rimodellare l'UE secondo queste linee. Con l'estrema destra in ascesa in tutta Europa, Orbán punta a una vittoria dei suoi alleati alle elezioni del Parlamento europeo del 2024, confortato dai recenti risultati elettorali nei Paesi Bassi.

Il tentativo di Orbán di ostacolare l'Ucraina fa anche parte di un calcolo politico interno: si tratta di fomentare l'odio contro gli stranieri e le minoranze per accendere la sua base prima delle elezioni. È un gioco antico e sinistro che ha sempre bisogno di un nuovo nemico - gli immigrati, la comunità LGBTQ o, ora, gli ucraini.

È un'amara ironia, ma l'inefficacia dell'UE nell'affrontare il problema Orbán rispecchia gli errori commessi in passato con l'alleato di Orbán al Cremlino. I governi dell'UE non sono riusciti ad agire tempestivamente e ad applicare sanzioni coerenti contro Putin: il progetto del gasdotto russo Nord Stream 2 è stato approvato solo poche settimane dopo che Putin aveva invaso la Crimea. Il modello di acquiescenza è evidente. Orbán sta imparando, proprio come Putin, che le sue azioni non comportano conseguenze reali: il denaro continuerà a scorrere. Questo manda un segnale pericoloso: anche le più gravi violazioni dei principi democratici resteranno impunite.

L'accordo stipulato con Orbán mina i principi che dovrebbero essere alla base dell'UE. Il Parlamento europeo, spesso unico paladino dei valori democratici tra le istituzioni dell'UE, si sta preparando a combattere. Sono in corso sforzi per censurare la Commissione europea, ritenendola responsabile di aver fallito nel suo ruolo legale di custode dei trattati dell'UE. I legislatori del Parlamento europeo sono stati gli artefici del "meccanismo dello stato di diritto", che subordina l'erogazione di fondi europei al rispetto dei principi fondanti dell'UE (democrazia, stato di diritto e rispetto dei diritti fondamentali).

Non c'è modo di evitarlo: I cittadini europei devono combattere l'estrema destra alle urne. In tutto il continente, la maggioranza progressista, liberale ed europeista deve mobilitarsi per sottrarre ogni singolo seggio a Orbán e ai suoi alleati. Il futuro dell'Europa è in bilico.

