L’EUROPA È L’ASSILLO DI GIORGIA ANCHE DURANTE LE VACANZE – DALLA MASSERIA BLINDATA ARRIVA L’INDISCREZIONE DI UN INCONTRO TRA MELONI E LA PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO, ROBERTA METSOLA, ANCHE LEI IN VALLE D’ITRIA – LA DUCETTA È ALLE PRESE CON IL REBUS FITTO: LA COMPLICATA TRATTATIVA PER DELEGHE DI PESO CONTINUA. L’ITALIA È UNO DEI 3 PAESI CHE NON HA ANCORA INDICATO IL NOME DEL SUO CANDIDATO E HA TEMPO FINO AL 31 AGOSTO PER FARLO – COME DAGO-DIXIT, URSULA VON DER LEYEN HA RISPOSTO PICCHE ALLA RICHIESTA DELLA MELONI DI UN COMMISSARIO CON DELEGHE ECONOMICHE DI PRIMO PIANO – IL DAGOREPORT

Estratto dell’articolo di Simone Canettieri e Gabriele De Campis per “Il Foglio”

giorgia meloni con la figlia ginevra foto diva e donna

Brindisi-Roma. Nella masseria di Ceglie Messapica dove soggiorna Giorgia Meloni entrano delizie enogastronomiche, giochi per la piscina […] Davanti all’ingresso è stato avvistato perfino un calesse, ma filtrano poche indiscrezioni.

Tra queste c’è quella di un incontro fra la premier e Roberta Metsola, presidente riconfermata del Parlamento europeo anche con i voti di Fratelli d’Italia e dell’Ecr, che sta trascorrendo qualche giorno in Valle d’Itria.

Un elemento che conferma come, al di là del relax ferragostano con angurie gelate, il dossier europeo sia il chiodo fisso del governo italiano. Di cosa potrebbero parlare Giorgia e Roberta, tra le quali è nata fin dal primo momento a Bruxelles una certa intesa personale prima che politica?

[…] Ora le due leader potrebbero conversare anche dell’imminente composizione della nuova Commissione di Ursula von der Leyen, nella quale è in pole per un ruolo di primo piano il ministro salentino Raffaele Fitto. E tutto ruota intorno al peso della delega che il politico di Maglie potrebbe ricevere. L’agenda della Meloni ha dato priorità all’incontro con la presidente maltese, mentre il vertice estivo nella masseria Beneficio con il vicepremier Matteo Salvini continua a slittare di qualche giorno. Il fu “Capitano” è in vacanza nel Tacco d’Italia, vicino Leuca con Francesca Verdini e gli amici d’infanzia della fidanzata.

giorgia meloni roberta metsola vertice italia africa

Il giorno giusto per scambiarsi idee sulla ripresa di settembre sembra essere diventato domenica, quando Salvini avrà chiuso il soggiorno salentino e sarà in procinto di rientrare. Per Meloni potrebbe essere l’occasione per dimostrare, almeno a favor di selfie, l’unità della coalizione e il rapporto solido con il leader leghista. A partire dal dossier Rai che attende la maggioranza alla ripresa dei lavori a settembre. […]

giorgia meloni raffaele fitto

Anche se l’assillo di questi giorni, al netto del relax e della difesa d’ufficio nei confronti di Massimo Boldi, resta il rebus della Commissione Ue. La trattativa con von der Leyen non è chiusa. L’Italia non ha ancora indicato formalmente il nome del candidato. C’è tempo fino al 30 agosto, quasi tutti gli altri paesi lo hanno fatto.

Tuttavia la presidente del Consiglio continua a reputare non soddisfacente l’ipotesi di una delega al Pnrr da aggiungere a quella del Bilancio interno. E’ una partita complicata per Meloni perché dopo il no al bis di Ursula, rivendicato con forza, deve dimostrare all’opinione di pubblica di non aver pagato dazio nelle trattative più importanti: quelle che riguardano il peso del commissario.

GIORGIA MELONI E URSULA VON DER LEYEN AL G7

L’idea di una scelta politica con ripercussioni istituzionali per il blasone italiano resta un assillo per la leader di destra. Il commissario uscente, Paolo Gentiloni, ha avuto i galloni degli Affari economici. E dunque Meloni tratta, fino all’ultimo. E valuta a fronte di una proposta che non ritiene soddisfacente anche l’opportunità di politica di virare su un altro nome (circola sempre l’ipotesi Elisabetta Belloni, capo del Dis e sherpa del G7). [...]

