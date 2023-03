L’EX PRESIDENTE UCRAINO PETRO POROSHENKO IN UN INTERVENTO SU “FORMICHE” SUGGERISCE ALCUNE MOSSE PER SCONFIGGERE LA RUSSIA DI PUTIN: BLOCCARE LE PETROLIERE FANTASMA DEL REGIME, INTERVENIRE SUL CANALE DI SUEZ E SULL’OLEODOTTO DRUZHBA – “IL PRESIDENTE RUSSO STA PORTANDO LA GUERRA PIÙ VICINO ALLE SUE ELEZIONI DEL 2024, PER PRESENTARSI COME IL DIFENSORE DELLA RUSSIA CONTRO L’AGGRESSIVO OCCIDENTE…”

Petro Poroshenko per formiche.net

poroshenko putin

L’inverno se n’è andato portando con sé la “horror story” preferita dal Cremlino, ovvero che l’Unione europea sarebbe morta di freddo senza il gas della Siberia. La nuova era glaciale non è arrivata. Grazie a sforzi ben mirati, i governi sono riusciti a liberarsi dalla dipendenza energetica dalla Russia. I moscoviti hanno perso l’enorme mercato europeo – un flusso costante di denaro nel bilancio per decenni che alimenta la gerontocrazia di Putin e le sue aspirazioni neo-imperialistiche.

Alla fine della stagione invernale il prezzo del gas ha raggiunto un minimo storico. Per la prima volta dall’agosto 2021 è sceso sotto i 450 dollari per mille metri cubi. In seguito al forte calo del consumo di gas russo, l’introduzione di un tetto massimo di prezzo, prima per il greggio poi per i derivati del petrolio, si è dimostrata una misura molto efficace. Di conseguenza, i ricavi da petrolio e gas si sono quasi dimezzati nel periodo gennaio-febbraio rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il deficit del bilancio russo per i due mesi in corso è quasi pari al deficit previsto per un anno. Pertanto, i russi hanno già coperto l’88% del piano annuale per questo indicatore.

poroshenko putin

Colpito dalle sanzioni, il Cremlino ha intensificato la sua campagna di disinformazione per convincere il mondo che “le sanzioni non funzionano” e “tutto va secondo i piani”. Ecco come si presenta il bluff del Cremlino. Il Cremlino ha spaventato il mondo con la natura prolungata del conflitto, cercando di ridurre il sostegno pubblico alle sanzioni nelle società occidentali e di influenzare gli elettori nei Paesi democratici. L’anno prossimo si terranno importanti elezioni negli Stati Uniti e nell’Unione europea. Putin sta portando la guerra più vicino alle sue elezioni del 2024, per presentarsi come il difensore della Russia contro l’aggressivo Occidente. La guerra è stata trasformata nella sua bandiera elettorale e quello che considera il suo asso nella manica dovrebbe essergli tolto dalle mani quest’anno.

arkadij babchenko con petro poroshenko

Se scorriamo il lungo elenco di centinaia di sanzioni nel corso dell’anno, è chiaro che ci sono tre blocchi principali che hanno portato sofferenze e problemi al Cremlino. Tra queste, il congelamento dei beni statali russi per un valore di oltre 300 miliardi di dollari e dei beni dei russi presenti nella lista di Forbes; l’esclusione di alcune banche russe dal sistema Swift; le misure restrittive contro il settore energetico russo, che un tempo forniva la metà delle entrate del bilancio russo. Tutto indica dove colpire per infliggere il massimo danno alla macchina da guerra dell’aggressore.

In primo luogo, è tempo di escludere le banche russe rimanenti dal sistema Swift e di congelare tutti i pagamenti internazionali del Paese aggressore e della cerchia di Putin. La prospettiva della deswiftizzazione riguarderà tutti quei Paesi che sostengono la Russia nella sua guerra contro l’Ucraina. Così come tutti gli istituti bancari di qualsiasi Paese che aiuti deliberatamente il regime di Putin ad aggirare le sanzioni e a sponsorizzare il genocidio degli ucraini.

petro poroshenko con joe biden

In secondo luogo, tutti i beni congelati della Federazione Russa e degli oligarchi russi dovrebbero essere concentrati in un fondo trasparente sotto le indicazioni degli Stati Uniti e dell’Unione europea, per garantire la trasparenza e impedire che finiscano nelle mani di funzionari corrotti. Questo fondo dovrebbe essere interamente dedicato al sostegno dell’Ucraina.

In terzo luogo, dovremmo liberarci del petrolio e del gas russo in tutte le sue forme, prezzi, modalità e vie di consegna. Il ricatto della Russia non dovrebbe essere preso in considerazione. Si tratta di una quota pari al 7% del mercato petrolifero globale, che può essere sostituita dagli Emirati Arabi Uniti, dall’Arabia Saudita, per esempio. Per quanto riguarda i derivati del petrolio, circa il 30% della capacità di raffinazione globale rimane libera. Il mercato globale si sta adattando alle sanzioni contro la Russia senza alcuno shock per gli operatori.

poroshenko

A seguito del congelamento degli asset, la liquidità delle riserve valutarie russe è di soli 120 miliardi di dollari (contro i 650 miliardi di dollari di prima della guerra). E anche questo saldo potrebbe esaurirsi già a novembre-dicembre, se l’attuale tendenza alla riduzione delle riserve dovesse continuare.

Ovviamente, con una grave carenza di denaro, Putin darà priorità alle spese per la sua “guerra santa” e chiederà ai pensionati e ad altre categorie che dipendono dal bilancio di essere pazienti e di tirare la cinghia. È importante che Putin appaia ai suoi connazionali come un leader incapace di rispettare il suo contratto sociale, che è alla base del sostegno pubblico in Russia all’aggressione contro l’Ucraina e al confronto con il mondo democratico.

Tuttavia, non bisogna aspettarsi che le truppe ucraine “brucino Mosca”. Il Cremlino deve cadere a causa delle turbolenze interne alla Russia stessa, dovute all’emorragia dei ricavi delle esportazioni di energia, al picco delle importazioni, all’alta inflazione e al crollo del prodotto interno lordo. Il mostro della guerra, scatenato da Putin, deve divorare il suo regime.

angela merkel petro poroshenko

Come possiamo raggiungere questo obiettivo?

Primo. Il tetto massimo dei prezzi del greggio e dei prodotti derivati deve essere ridotto costantemente.

Secondo. Occorre fissare una quota di fornitura e un tetto massimo di prezzo per i progetti russi di gas naturale liquefatto, che sono diventati una miniera d’oro per finanziare l’esercito di Putin e le sue tasche private.

In terzo luogo, il Canale di Suez dovrebbe essere chiuso ai carichi di petrolio e raffinerie di origine russa. Il percorso intorno all’Africa è più lungo, il trasporto è più costoso, il numero di petroliere è maggiore, i costi logistici sono più alti e i profitti sono più bassi.

Quarto. Il ramo sud dell’oleodotto Druzhba, che ancora arricchisce la Russia di 4 miliardi di dollari all’anno, deve essere interrotto. Si potrebbero sviluppare alternative per l’Ungheria, la Repubblica Ceca e la Slovacchia. Per esempio, può essere un percorso attraverso la Croazia per coprire il loro fabbisogno.

poroshenko a davos

Quinto. Proponiamo di imporre sanzioni non solo all’enorme flotta di petroliere ombra russe, ma anche di imporre sanzioni secondarie a coloro che acquistano il petrolio trasportato da queste navi. Allo stesso tempo, queste navi dovrebbero essere identificate come russe non solo dalla loro bandiera, ma anche dai loro reali proprietari effettivi finali. La lotta contro la flotta di petroliere ombra è importante anche perché, oltre a violare il regime di sanzioni, genera miliardi di dollari di entrate illecite per tangenti e finanziamenti occulti, comprese le spese militari per l’aggressione all’Ucraina e all’intero mondo civilizzato. Ecco qualcosa da fare anche per il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale.

Le nostre Forze Armate hanno esortato sia gli ucraini sia i decisori occidentali a fornirci sempre più armi. La priorità assoluta è rappresentata da proiettili e altre munizioni, artiglieria, carri armati, jet da combattimento e missili a lungo raggio. Le decisioni fondamentali vengono prese sul campo di battaglia a costo di perdite umane, ed è importante che i partner occidentali aumentino la fornitura di armi all’Ucraina. Ma per salvare il maggior numero possibile di vite umane, dobbiamo adottare misure per dissanguare economicamente la Russia e tagliare i finanziamenti alla sua macchina da guerra.

Poroshenko