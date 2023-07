’GNAZIO CORREGGE IL TIRO SUL FIGLIO (MEGLIO TARDI CHE MAI) – LA RUSSA È TORNATO A PARLARE DEL CASO DI LEONARDO APACHE, ACCUSATO DI STUPRO: “IL MIO CONVINCIMENTO DA PADRE È CREDERGLI, MA NON RIFAREI QUELLE DICHIARAZIONI. NON HO MAI AVUTO L'INTENZIONE DI ATTACCARE LA RAGAZZA” – QUANDO LA DENUNCIA DELLA 22ENNE ERA DIVENTATA DI DOMINIO PUBBLICO, IL PRESIDENTE DEL SENATO AVEVA DETTO: “DOPO AVERLO A LUNGO INTERROGATO, HO LA CERTEZZA CHE MIO FIGLIO NON ABBIA COMPIUTO ALCUN ATTO PENALMENTE RILEVANTE. LA RAGAZZA AVEVA ASSUNTO COCAINA…”

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, durante la sua partecipazione alla tradizionale cerimonia del Ventaglio con i giornalisti dell'Associazione della stampa parlamentare è tornato sulla vicenda del presunto stupro che coinvolge uno dei suoi figli, Leonardo Apache. "Il mio convincimento da padre è credere a mio figlio", ha spiegato il co-fondatore di Fratelli d’Italia, aggiungendo però che non rifarebbe la dichiarazione in sua difesa, "soprattutto perché non sono stato bravo a far comprendere che non c'era nessun attacco alla ragazza".

"Non ho mai avuto l'intenzione di attaccare la ragazza", ha sottolineato il presidente del Senato. "Se si fosse letto attentamente ciò che ho scritto, il mio riferimento non era rivolto alla ragazza, ma alla scelta del suo difensore di aspettare 40 giorni prima di presentare la denuncia, il che ha reso impossibile l'esame dei video. Capisco che forse non l'ho espresso in modo sufficientemente chiaro" [...]

"La mia convinzione di padre, tuttora esistente, è di credere a mio figlio perché un padre può anche non credere a suo figlio. Ma se crede a quello che il figlio gli racconta, non c'è niente di male che lo dica", ha aggiunto la seconda carica dello Stato. [...]

