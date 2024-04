M’HANNO RIMASTO SOLO, ’STI QUATTRO CORNUTI – CARLO CALENDA MEJO DI VITTORIO GASSMANN SVELENA SU RENZI E BONINO – “IO CANDIDO IN EUROPA GENTE DI CONCLAMATA COMPETENZA CHE PARLA INGLESE. SE QUALCUNO PREFERISCE FARSI RAPPRESENTARE DAL GENERO DI CUFFARO, FATTI SUOI! RENZI E BONINO SONO FINITI A CERCARE I MASTELLA DI TUTTA ITALIA, DOVEVO FARE UN ACCORDO CON LORO? DICIAMO CHE SE IO SONO IL PAZZO CONTROMANO, QUA LA SEGNALETICA STRADALE MI SEMBRA BELLA CONFUSA”

Nega di sentirsi come il personaggio interpretato da Vittorio Gassman ne L’Audace colpo dei soliti ignoti, visto che i soliti ignoti — da Matteo Renzi a Emma Bonino — sono tutti assieme appassionatamente nella lista degli Stati Uniti d’Europa e lui, a sentire la caricatura che ne fanno i detrattori, dovrebbe essere quello che urla «m’hanno rimasto solo, ’sti quattro cornuti...». «Solo? Io mi sono federato col Partito repubblicano italiano, con i Socialisti liberali, con Nos di Sandro Tommasi.

Candidiamo gente che in Europa porterà una conclamata competenza, che siederà tra gli stessi banchi. Quelli che mi avrebbero lasciato solo, con la loro lista di scopo, come l’ha chiamata Bonino, se eletti si sparpaglieranno tra socialisti, popolari, Renew e Verdi. Ammazza che scopo! Io candido gente che parla inglese. Se qualcuno preferisce farsi rappresentare dal genero di Cuffaro, fatti suoi!».

La solitudine di Carlo Calenda è ormai un genere letterario, che quasi esula dalla politica. Ha litigato con chiunque, anche con persone che avevano litigato tra di loro e che poi a volte hanno fatto pace tra di loro proprio perché hanno finito per litigare con lui. Il cinismo del detto secondo cui il nemico del mio nemico è mio amico non gli appartiene anche perché nemico e nemico del nemico sono nel frattempo diventati nemici suoi: basti pensare che ha litigato con Enrico Letta e Matteo Renzi, caso forse unico al mondo.

A qualcuno ricorda la storia del tizio che ascolta alla radio la notizia dell’uomo che viaggia contromano in autostrada ed esclama: «Ma quale uno, ne ho contati almeno cento!». «Ecco — dice il leader di Azione — si fermi qui, ci sto. Facciamo pure che sono il matto contromano della barzelletta.

Ma gli altri che sostengono di seguire il senso di marcia? M’ero alleato col Pd di Letta che diceva “Agenda Draghi, agenda Draghi!” e poi s’è messo assieme a Bonelli e Fratoianni che votavano le sfiducie al governo Draghi; dovevo far finta di niente? Renzi e Bonino, coi loro progetti riformisti, sono finiti a cercare i Mastella di tutta Italia, dovevo fare un accordo con loro? Diciamo che se io sono il pazzo contromano, qua la segnaletica stradale mi sembra bella confusa».

La realpolitik che imporrebbe a ciascuno di quelli che combatte attorno alla trincea del 4% alle Europee di cercare alleati non lo riguarda. «Se leggo i sondaggi non ho di questi problemi. Mi danno al 5% senza la mia candidatura, al 7 se mi candido in prima persona», ribatte. Dice di essere sempre stato sottostimato dalle rilevazioni demoscopiche perché «i miei elettori non sono persone che rispondono ai sondaggisti. Mi davano al 2,1 per la corsa a sindaco di Roma e ho preso quasi il 20.

Mi davano al 5 assieme a Renzi alle Politiche 2022 e abbiamo preso quasi l’8. E poi scusi, sa che cosa le dico? Se va bene, e sono sicuro che andrà bene, portiamo in Europa gente che farà risalire la china all’Italia, che nella classifica di quanto sono influenti i parlamentari è terz’ultima. Se dovesse andare male, oh, amen, vuol dire che ci riproverò. Di certo non mi pentirò delle scelte che ho fatto, che rivendico ora e rivendicherò dopo, comunque vada».

