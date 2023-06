L’HARAKIRI DI GUALTIERI: CHIUDE UNO SPETTACOLO CULTURALE CHE PORTAVA SOLDI AL COMUNE DI ROMA - LA DENUNCIA DELL’EX SINDACO MARINO: “IL CAMPIDOGLIO HA CHIUSO GLI SPETTACOLI AI FORI IDEATI CON PIERO ANGELA, SI SCUSINO” - L’EX SENATORE RICORDA I SUCCESSI, ANCHE ECONOMICI, DELL’INIZIATIVA: “SOLO NEI PRIMI 6 MESI DEL 2014, A ROMA OFFRIMMO QUELLO SPETTACOLO A UN TOTALE DI 110MILA SPETTATORI CON UN INCASSO DI 1 MLN E 200MILA EURO” – LA LEGA MINACCIA UN ESPOSTO ALLA CORTE DEI CONTI - VIDEO

Il sito internet c’è ancora: viaggioneifori.it. Si può selezionare il Foro preferito- il Foro di Augusto o il Foro di Cesare - e a quel punto appaiono le tariffe per gli spettacoli: 15 euro per il biglietto intero, 10 per il ridotto e 25 per il combinato. Solo che quando si clicca su “acquista on line”, ecco che scatta il trasferimento sulla pagina dei musei di Roma Capitale che informa che «i biglietti non sono ancora in vendita» oppure che «le vendite sono momentaneamente sospese o chiuse».

È questo ciò che è accaduto a Ignazio Marino, ex sindaco della Capitale, quando nei giorni scorsi ha provato a prenotare per lo spettacolo che lui stesso aveva ideato nel 2014: una rivisitazione della storia di Roma, regia di Piero Angela, nella zona archeologica dei Fori Imperiali, all’aperto e in notturna, con effetti speciali. Niente da fare: gli spettacoli sono sospesi. L’ultimo è andato in scena il 2 ottobre dello scorso anno. Da qui la reazione dell’ex primo cittadino romano- Marino ha guidato il Campidoglio dal 12 giugno 2013 al 21 ottobre 2015, prima di essere sfiduciato dal suo stesso partito, il Pd - che sul suo blog si è scagliato contro il successore Roberto Gualtieri: «Roma chieda scusa a Piero Angela».

«Ma come: si chiude uno spettacolo culturale che tra l’altro portava profitto al Comune?», si chiede Marino.

L’ex senatore ricorda i successi- anche economici- dell’iniziativa: «Solo nei primi sei mesi del 2014, a Roma offrimmo quello spettacolo a un totale di 110mila spettatori con un incasso di un milione e 200mila euro a fronte di un investimento iniziale di 800mila euro!». Il primo spettacolo andò in scena la sera del 21 aprile 2014 e «le panche di legno ospitavano 250 persone ogni ora, dalle 21 alle 23 e il racconto si ascoltava in cuffia in ben nove lingue diverse». Un modo intelligente di valorizzare un «tesoro unico» l’area dei Fori Imperiali- nelle serate di primavera, estate e inizio autunno. «Non aveva senso aver chiuso i Fori al traffico privato di 40mila veicoli al giorno», il riferimento di Marino è a una delle sue misure più controverse, «per poi lasciarli al buio e senza che divenissero un nuovo salotto per romani e turisti».

Adesso tutto questo «è chiuso», scrive con amarezza l’ex sindaco, che essendo in questi giorni nella Capitale pensava di «andare a rivedere i meravigliosi spettacoli notturni» realizzati con Angela, il «più grande divulgatore scientifico del nostro Paese».

