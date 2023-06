19 giu 2023 19:03

L’INCREDIBILE SPY STORY DA FILM DI ALEKSANDR POTEYEV, AGENTE DEL KGB RUSSO CHE PASSAVA LE INFORMAZIONI ALL’FBI FACENDO ARRESTARE MOLTI “COLLEGHI” SPIE NEGLI STATI UNITI – NEL 2014 IL CREMLINO INVIÒ UN SICARIO IN FLORIDA PER UCCIDERLO MA FALLI' – A QUEL PUNTO ENTRÒ IN GIOCO HECTOR CABRERAS FUENTES, MESSICANO CON UNA SECONDA FAMIGLIA SEGRETA IN RUSSIA CHE FU COSTRETTO A…