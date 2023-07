E’ INIZIATO IL TRAVASO DI VOTI DA FORZA ITALIA - A UN MESE DALLA MORTE DI SILVIO BERLUSCONI, IL PARTITO DEL CAV SI ASSESTA AL 7,5% E PERDE LO 0,7% E CHE VA PER INTERO ALLA LEGA, CHE SALE AL 9,4% - LIEVE CALO (-0,3%) DI FRATELLI D’ITALIA CHE RESTA PRIMO PARTITO ITALIANO CON IL 28,6% - IMPERCETTIBILE RIALZO (+0,1%) PER IL PD CHE RESTA AL 20,3% - M5S 15,9 (+0,1), AZIONE 3,8 (+0,2), VERDI/SINISTRA 3,1 (+0,1), ITALIA VIVA 3,0…

Da www.repubblica.it

silvio berlusconi giorgia meloni matteo salvini

Forza Italia subisce il contraccolpo dell’effetto Berlusconi: ad un mese dalla scomparsa del fondatore, il partito azzurro, ora guidato da Antonio Tajani, perde il consenso che aveva conquistato sull’onda emotiva che era seguita alla morte e ai funerali del Cavaliere. E la scossa di assestamento nel centrodestra coincide con una speculare crescita di un competitor interno alla coalizione: non è Fdi di Giorgia Meloni, che anzi continua a perdere qualche decimale, ma la Lega di Matteo Salvini.

Dalla Supermedia Youtrend di questa settimana sono questi gli elementi che emergono: Forza Italia arriva a perdere lo 0,7 per cento, la Lega porta a casa esattamente la stessa percentuale. Nel computo complessivo, il centrodestra perde mezzo punto, che è il risultato della flessione del partito meloniano (0,3 per cento in meno, ma primo posto assoluto confermato con un 28,6 per cento) e di quella di Noi Moderati (0,2 per cento).

giorgia meloni matteo salvini silvio berlusconi al compleanno di salvini

Rosicchia qualcosa il Pd, che registra segno positivo, sia pure per un solo decimo, e si conferma secondo partito col 20,3 per cento. Più 0,1 per cento anche per il M5S, al terzo posto.

Ecco il dettaglio, le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (29 giugno 2023)

SUPERMEDIA LISTE

FDI 28,6% (-0,3)

PD 20,3 (+0,1)

M5S 15,9 (+0,1)

Lega 9,4 (+0,7)

Forza Italia 7,5 (-0,7)

Azione 3,8 (+0,2)

Verdi/Sinistra 3,1 (+0,1)

Italia Viva 3,0 (=)

+Europa 2,4 (+0,1)

Italexit 1,9 (=)

Unione Popolare 1,7 (+0,2)

Noi Moderati 0,8 (-0,2)

SUPERMEDIA COALIZIONI 2022

Centrodestra 46,3 (-0,5)

Centrosinistra 25,7 (+0,2)

M5S 15,9 (+0,1)

Terzo Polo 6,8 (+0,2)

Italexit 1,9 (=)

Altri 3,4 (=)

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 29 giugno al 12 luglio, è stata effettuata il giorno 13 luglio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 4 luglio), Euromedia (12 luglio), Quorum (10 luglio), SWG (3 e 10 luglio) e Tecnè (1 e 8 luglio).