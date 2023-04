L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE VS DEFICIENZA REALE, CHI VINCERÀ? – I CONTENUTI CREATI DALL'AI SONO COSI' CONVINCENTI CHE SARA' POSSIBILE ABBINDOLARE MILIONI DI ALLOCCHI, MAGARI PRIMA DI UNA TORNATA ELETTORALE - NON A CASO LE PRESIDENZIALI USA DEL 2024 SARANNO UN BANCO DI PROVA – JACK POSOBIEC, ATTIVISTA DI ESTREMA DESTRA AMERICANO, HA POSTATO SUI SOCIAL UN VIDEO FINTO DI JOE BIDEN CHE ANNUNCIA L’INVIO DELL’ESERCITO IN UCRAINA CONDIVISO DA MILIONI DI PERSONE…

Articolo di “Le Monde” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

CHATGPT

Applicazioni come ChatGPT – leggiamo nell’articolo del corrispondente di Le Monde - potrebbero essere uno strumento senza precedenti per i team delle campagne elettorali in vista delle elezioni presidenziali statunitensi del 2024. L'uso dell'intelligenza artificiale potrebbe essere una minaccia per la qualità del dibattito pubblico.

Joe Biden scrive: "La mia campagna si concentrerà sui valori che mi hanno guidato per tutta la mia carriera: dignità, onestà, rispetto per tutti. Credo che sia necessario unirci come Paese e lavorare per un obiettivo comune di progresso e unità". Il Presidente ha aggiunto: "Ogni donazione, per quanto piccola, ci aiuterà a costruire un movimento sul campo che avrà un impatto reale sulla vita degli americani".

chatgpt18

Joe Biden non l'ha mai scritto. È bastata una manciata di secondi per fare una richiesta elementare a ChatGPT, il primo prototipo di intelligenza artificiale sotto forma di conversazione online: "Scrivi una lettera agli attivisti democratici per raccogliere fondi per la campagna presidenziale 2024 di Joe Biden". La risposta è arrivata subito. Molti luoghi comuni? Certo. Ma i politici umani li producono ogni giorno in diretta.

A livello ideale, lo stile di ChatGPT dovrà essere ritoccato, le formule affinate e l'argomentazione attualizzata, ma il punto è chiaro: l'intelligenza artificiale (AI) sarà probabilmente uno strumento nuovo nelle prossime elezioni presidenziali.

le finte foto di donald trump arrestato realizzate dall'intelligenza artificiale

"Gli ingegneri repubblicani e democratici stanno facendo a gara per sviluppare strumenti di intelligenza artificiale per rendere la pubblicità più efficace, per impegnarsi nell'analisi predittiva del comportamento popolare, per produrre contenuti sempre più personalizzati e per scoprire nuovi modelli nelle montagne di dati elettorali", ha riassunto il New York Times in un affascinante articolo pubblicato il 28 marzo. È stato riferito che il Comitato nazionale democratico stava già utilizzando l'IA per scrivere bozze, che venivano poi corrette da mani umane.

Gli stagisti impiegati dai team delle campagne elettorali per compiti umili e spesso ripetitivi hanno di che preoccuparsi: i computer probabilmente li sostituiranno, in modo autonomo, grazie alla loro capacità di apprendimento.

le finte foto di donald trump arrestato realizzate dall'intelligenza artificiale

Ma questa intrusione dell'IA nella politica è soprattutto una minaccia per la salute del dibattito pubblico, già gravemente danneggiato dagli ultimi due cicli presidenziali. Nel mondo MAGA ("Make America great again", lo slogan di Donald Trump), conosciamo bene la tendenza a rifiutare i fatti accertati, a non riconoscere le competenze (scientifiche o mediche), a soccombere alle teorie cospirative. Questa erosione della verità, che lascia a ciascuno solo le proprie convinzioni di cartone, è destinata ad aumentare in proporzioni spaventose con l'IA.

Negli ultimi anni abbiamo già visto video manipolati della democratica Nancy Pelosi, allora presidente della Camera dei Rappresentanti, che la mostravano presumibilmente ubriaca. Le tecniche stanno diventando sempre più sofisticate. Stanno già circolando montaggi fotografici che mostrano personaggi pubblici in situazioni mai esistite. Già prima dell'incriminazione di Donald Trump, avvenuta il 4 aprile presso il tribunale di Manhattan a New York, alcune persone avevano inventato questo momento grazie al sito web Midjourney. Queste immagini sono diventate virali.

le finte foto di donald trump arrestato realizzate dall'intelligenza artificiale

Il 23 marzo, lo stesso Donald Trump ha postato sul suo social network Truth una foto falsa che lo ritrae in ginocchio a pregare con le mani giunte. Su Twitter, Jack Posobiec, attivista di estrema destra e presentatore di One American News Network, ha postato un video sconcertante - nel senso originale del termine - di un discorso solenne di Joe Biden, che annunciava l'invio di giovani americani che avrebbero compiuto 20 anni nel 2023 a combattere in Ucraina. Il tweet è stato visualizzato 6,9 milioni di volte.

Anche i democratici si sono messi in gioco, per ridere. Uno dei podcast politici più popolari, creato da ex consiglieri di Obama, si chiama "Pod Save America". Alla fine di febbraio ha trasmesso una registrazione di Joe Biden, realizzata grazie a un sito di intelligenza artificiale, che prendeva delicatamente in giro i luoghi comuni utilizzati dal presidente americano. Il podcast ha dichiarato che si trattava di un "deepfake", ma il suo realismo era impressionante. Se estrapolato dal contesto, potrebbe facilmente ingannare l'ascoltatore.

le finte foto di donald trump arrestato realizzate dall'intelligenza artificiale

In una petizione pubblicata sul sito Futureoflife.org, centinaia di esperti e personalità come Elon Musk, il boss di Tesla e Twitter, chiedono una moratoria di sei mesi sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale a portata di mano di tutti, come ChatGPT. Un approccio illusorio. La corsa è iniziata e sta accelerando. Joe Biden, quello vero, si è riunito con i suoi consiglieri scientifici e tecnologici il 4 aprile. Ha invitato i giganti della tecnologia a essere responsabili, prima di immettere sul mercato tecnologie non regolamentate e non testate. "L'intelligenza artificiale può aiutare ad affrontare sfide molto difficili come le malattie o il cambiamento climatico", ha detto il presidente degli Stati Uniti, "ma dobbiamo anche affrontare i potenziali rischi per la nostra società, la nostra economia, la nostra sicurezza nazionale".

foto di papa francesco create dall intelligenza artificiale 9

Nell'ottobre 2022, gli esperti riuniti con il presidente hanno proposto un progetto di legge sui diritti, costruito attorno a cinque principi fondamentali, volti a proteggere la riservatezza dei dati, evitare trattamenti discriminatori da parte dei software e informare i cittadini sull'uso dell'intelligenza artificiale. Si tratta di una presa di coscienza importante da parte delle autorità federali.

Ma si tratta di raccomandazioni senza effetto vincolante. Le start-up e i giganti della tecnologia sono molto più avanti del legislatore che, come tutti i cittadini, è stato travolto dalle dimensioni del fenomeno dell'intelligenza artificiale. Per due decenni hanno imposto la fantasiosa idea di essere in grado di autoregolarsi. Il progetto è un ottimo inizio, ma dobbiamo andare oltre perché i suoi principi non sono sanciti dalla legge, come la protezione dei dati personali", spiega Janet Haven, direttore dell'organizzazione di ricerca Data & Society. Al momento abbiamo un mosaico di leggi sui dati a livello statale, che variano per qualità e protezione. È una giungla senza garanzie federali".

foto di papa francesco create dall intelligenza artificiale 8

Questo esperto in materia vede "una fonte di motivazione a Washington per un'azione bipartisan", ovvero "la crescente paura di una guerra fredda tecnologica con la Cina". Secondo Janet Haven, "sembra esserci un ampio consenso sul fatto che la Cina rappresenti una minaccia reale in termini di innovazione, in termini di sorpasso degli Stati Uniti nello sviluppo dell'IA. Ma questo non dovrebbe impedirci di agire per proteggere i diritti degli americani e promuovere il progetto della Carta".

foto di papa francesco create dall intelligenza artificiale 13