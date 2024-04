https://video.repubblica.it/dossier/video-israele-palestina-attacco-hamas-2023/il-rumore-dei-droni-lanciati-verso-israele-nei-cieli-notturni-di-iran-e-iraq/466864/467823?ref=RHEX-BG-P2-S1-T1

iran lancia attacco contro israele usando decine di droni

Un attacco massiccio con 100 droni e poi decine di missili dall'Iran sul territorio di Israele verso obiettivi militari e governativi. È lo scenario delle prossime 24/48 ore che, secondo fonti Usa, attende il Paese all'ombra di una minaccia iraniana.

A dare il senso della drammaticità del momento è l’appello del presidente Biden a Teheran: “Non fatelo: gli Stati Uniti sono impegnati nella difesa di Israele e l'Iran non avrà successo". Netanyhau: “Siamo pronti ad un attacco dell'Iran, Israele è forte”.

I Pasdaran: "L'Iran ha punito Israele" "In risposta ai numerosi crimini del malvagio regime sionista, tra cui l'attacco al consolato e l'uccisione di forze militari iraniane, l'Iran ha attaccato Israele nelle prime ore di domenica", affermano le Guardie Rivoluzionarie iraniane dopo il lancio di droni e missili dall'Iran verso Israele come ritorsione per il suo recente attacco alla sede consolare iraniana a Damasco. "Questo fa parte della punizione iraniana del regime illegittimo e criminale, attraverso l'operazione denominata 'Vadeh Sadegh' (Vera promessa). I dettagli dell'attacco iraniano saranno pubblicati a breve", si legge in un comunicato, citato da Tasnim.

Haaretz: “L'Iran ha lanciato anche missili contro Israele”

L'Iran ha lanciato verso Israele anche missili da crociera con tempi di volo più corti rispetto a quelli dei droni. Lo ha riferito Haaretz.

Fonti Israele: “Arrivo dei primi droni da Iran entro 2 ore”

Il primo attacco dei droni iraniani arriverà su Israele entro due ore. Questa la stima - contrariamente a informazioni circolate in precedenza - di fonti della difesa israeliana, riferite da Haaretz.

Israele vuole intercettare droni con aiuto Usa fuori da spazio aereo

Il piano di Israele è di intercettare il maggior numero possibile di droni lanciati dall'Iran fuori dallo spazio aereo israeliano con l'aiuto degli Stati Uniti e di altri Paesi. È quanto hanno detto due fonti israeliane al giornalista di Axios Barak Ravid.

L’Iraq chiude lo spazio aereo

L’Iraq chiude lo spazio aereo e sospende tutto il traffico aereo. Lo annuncia il ministero dei Trasporti.

Da Israele confermano i lanci di droni dall'Iran

Funzionari israelini hanno confermato che decine di droni sono stati lanciati dall'Iran verso Israele. Lo riporta Ynet. Secondo alcuni rapporti non confermati, sarebbero tra 50 e 100 i droni suicidi lanciati. Gli stessi rapporti, stimano il tempo di arrivo in Israele attorno alle 7.30 (le 6.30 in Italia) domani mattina.

Aerei diretti a Tel Aviv tornano indietro

Due aerei decollati dalla Thailandia e diretti a Tel Aviv hanno fatto rientro nell'aeroporto di partenza mentre è scattato l'attacco iraniano contro Israele. Lo riferiscono i media israeliani.

Netanyahu: “Ci difenderemo, Israele è forte”

"Cittadini israeliani, negli ultimi anni, e ancor più nelle ultime settimane, Israele si sta preparando alla possibilità di un attacco diretto da parte dell'Iran. I nostri sistemi di difesa sono schierati, siamo preparati per qualsiasi scenario, sia in difesa che in attacco. Lo Stato di Israele è forte, le Idf sono forti". Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in un discorso al Paese. Aggiungendo: "i nostri sistemi di difesa sono schierati, siamo preparati per qualsiasi scenario, sia in difesa che in attacco. Apprezziamo il fatto che gli Usa siano al fianco di Israele, così come il sostegno della Gran Bretagna, della Francia e di molti altri Paesi. Chiunque ci fa del male, noi lo colpiamo. Ci difenderemo da ogni minaccia e lo faremo con freddezza e determinazione".

ali khamenei

Ynet: “Decollato aereo premier Netanyahu, motivi non noti”

L'aereo del primo ministro israeliano, "Ala di Sion", è decollato dalla base di Nevatim, nel sud di Israele. Lo riporta il sito Ynet aggiungendo che "non è ancora noto il motivo del decollo”. L'aereo, costruito per il premier Benjamin Netanyahu, non è mai stato utilizzato ufficialmente.

Media: Iran attacca Israele con decine di droni

L'Iran ha lanciato un attacco contro Israele usando decine di droni. Lo riporta sul social X il giornalista di Axios, Barak Ravid, citando quattro funzionari americani e israeliani.

