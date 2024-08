6 ago 2024 08:54

L’IRAN VUOLE LASCIARE A NETANYAHU LA RESPONSABILITÀ DELLA GUERRA TOTALE – IL NEOPRESIDENTE DEL REGIME TEOCRATICO, MASSOUD PEZESHKIAN, AVREBBE DETTO ALL’EX MINISTRO DELLA DIFESA RUSSO, SERGEI SHOIGU, CHE TEHERAN “NON VUOLE ESPANDERE LA GUERRA”, PUR PRECISANDO CHE “IL REGIME SIONISTA RICEVERÀ UNA RISPOSTA” PER L’OMICIDIO DI ISMAIL HANIYEH – L’OBIETTIVO È FAR PASSARE ISRAELE PER IL CATTIVO, NELLA SPERANZA CHE IL BELLIGERANTE “BIBI” ABBOCCHI E ATTACCHI (DI NUOVO) PER PRIMO…