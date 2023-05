8 mag 2023 18:32

L’ITALIA CHE NON SE LA BEVE – FRANCESCO MERLO IRONIZZA SUL NOME DEL NEOCOMMISSARIO CONTRO LA SICCITA’, NICOLA DELL’ACQUA: "CI LASCERA’ A SECCO. NESSUNO CREDE AI COMMISSARI NEL PAESE CHE NE HA 400, UNO PER OGNI EMERGENZA, E OVVIAMENTE QUELLO PER LA TERRA CHE FRANA A ISCHIA SI CHIAMA CALCATERRA" - IL PROFESSORE DI GINNASIO CHE LO PERCULAVA: “MERLO, ME LA FAI UNA CANTATINA”. FINCHÉ UN GIORNO REPLICAI: “PROFESSORE, IL MERLO NON CANTA, FISCHIA. E SI RICORDI CHE LEI SI CHIAMA PISELLO”. MI BOCCIÒ…"