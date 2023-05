L’ITALIA TRA DUE FUOCHI: DOPO LE PRESSIONI DI WASHINGTON ARRIVANO QUELLE DI PECHINO - LA CINA INVITA IL GOVERNO MELONI A RESTARE NEL PROGETTO DELLA “VIA DELLA SETA”: “DALLA FIRMA DEL MEMORANDUM SULLA BELT AND ROAD INITIATIVE DEL 2019, ABBIAMO ACCRESCIUTO I NOSTRI RAPPORTI CON UNA FRUTTUOSA COOPERAZIONE ED ENTRAMBE LE PARTI DOVREBBERO ATTINGERE ULTERIORMENTE ALLA COOPERAZIONE…”

meloni xi jinping

(ANSA) - PECHINO, 10 MAG - Dalla firma del memorandum sulla Belt and Road Initiative del 2019, Cina e Italia hanno accresciuto i loro rapporti con una "fruttuosa cooperazione ed entrambe le parti dovrebbero attingere ulteriormente alla cooperazione legata alla Nuova Via della Seta". Così il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin ha risposto nel briefing quotidiano a una domanda sulle indicazioni di stampa secondo cui il governo italiano valuta se rinnovare entro fine anno il memorandum di adesione alla Nuova Via della Seta.

biden meloni