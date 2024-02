L’ITALIA DI GIORGIA MELONI NON CONTA UN CIUFOLO A LIVELLO INTERNAZIONALE: LA PROVA? IL PRESIDENTE UCRAINO, VOLODYMYR ZELENSKY, DOMANI SARÀ A BERLINO E A PARIGI, MA NON A ROMA. LA DUCETTA A DICEMBRE AVEVA ACCUSATO DRAGHI SOSTENENDO CHE LA “POLITICA ESTERA NON È FARSI FOTO QUANDO A CASA NON SI PORTA NIENTE”. GIUSTO, PER LEI È NON PORTARE A CASA NIENTE E NON FARSI NEMMENO LE FOTO – LA SITUAZIONE SUL CAMPO PER KIEV PEGGIORA: “AVDIIVKA È L’INFERNO…”

(ANSA-AFP) - Volodymyr Zelensky è atteso in visita a Berlino e a Parigi domani. Lo comunica la presidenza ucraina.

KIEV INVIA BRIGATA D'ASSALTO A EST, TRUPPE UCRAINE IN DIFFICOLTÀ

'LA SITUAZIONE ESTREMAMENTE CRITICA A AVDIIVKA'

(ANSA) - L'esercito ucraino ha inviato d'urgenza la terza brigata d'assalto nell'area di Avdiivka per rafforzare le truppe in difficoltà sul terreno per gli assalti continui delle forze russe che hanno ammassato nella zona altri 50 mila soldati. "La situazione in città è estremamente critica", ha scritto la brigata su Telegram, come riporta Unian. Ieri il nuovo capo delle forze armate Oleksandr Syrsky ha espresso preoccupazione per la precaria situazione in prima linea durante una visita nell'Ucraina orientale insieme con il ministro della Difesa, Rustem Umerov. E ha affermato che "gli occupanti russi stanno aumentando i loro sforzi e detengono un vantaggio in termini di numero di militari".

ESERCITO KIEV, 'AVDIIVKA È INFERNO, CITTÀ MARTELLATA DAI RUSSI'

(ANSA) - "Avdiivka è l'inferno": riferisce sui Telegram la terza brigata d'assalto ucraina, trasferita urgentemente nella città dell'Ucraina orientale martellata dagli attacchi russi. Lo riporta Ukrainska Pravda. "I combattimenti sono a 360 gradi, le forze nemiche hanno dispiegato 7 brigate nell'area di Avdiivka, due hanno subito una sconfitta critica", dice la terza brigata.

ACCORDO FRA 13 PAESI NATO PER MUNIZIONI E MISSILI A KIEV

(ANSA) - A margine della ministeriale Nato il ministro della Difesa britannico riunirà i suoi omologhi di 13 Paesi alleati per firmare un accordo su due nuove iniziative di approvvigionamento multinazionali incentrate su munizioni e missili. Guidate dal Regno Unito, queste iniziative mirano ad "aumentare la capacità industriale di difesa nell'area euro-atlantica, a ricostituire le scorte a ritmo sostenuto e a continuare a sostenere l'Ucraina".

"Questo approccio multinazionale offre una soluzione scalabile che consente alle nazioni di procurarsi congiuntamente un maggior numero di tipi di missili e munizioni di cui la Nato e l'Ucraina hanno bisogno", spiega Londra in un comunicato. Gli altri alleati partner dell'iniziativa sono Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Paesi Bassi, Macedonia del Nord, Norvegia, Polonia, Romania e Turchia.

"Il Regno Unito - si legge ancora - sta inoltre collaborando con Canada, Danimarca, Paesi Bassi e Stati Uniti per fornire all'Ucraina attrezzature di difesa aerea prioritarie: questa partnership, a cui il Canada ha recentemente aderito, ha finora consegnato centinaia di missili e sistemi di difesa aerea di corto e medio raggio per tenere le città ucraine al sicuro dai bombardamenti russi".

LONDRA SI UNISCE ALLA 'LEGA DEI DRONI' IN FAVORE DI KIEV

(ANSA) - Il Regno Unito entra a far parte della coalizione che prevede la fornitura all'Ucraina di "migliaia di droni", compresi quelli con visione in prima persona (Fpv), che si sono dimostrati "molto efficaci" sul campo di battaglia, e affiancherà la Lettonia alla sua guida.

La 'coalizione' è nata ieri a Bruxelles in una riunione in formato Ramstein su iniziativa lettone, con la partecipazione di Ucraina, Germania, Paesi Bassi, Lettonia, Lituania, Estonia, Svezia e Danimarca, ai quali si aggiunge da oggi Londra. Creando competizione per la produzione di questi droni su scala e a un prezzo accessibile, il Regno Unito "sfrutterà la forza dell'industria occidentale", fa sapere Londra in una nota.

"Questo è il primo progetto lanciato dal pacchetto di 200 milioni di sterline per i droni annunciato dal Primo Ministro Rishi Sunak nel gennaio di quest'anno: il Regno Unito ordinerà migliaia di droni Fpv per l'Ucraina, anche da produttori britannici, dando impulso all'industria e realizzando la priorità del Primo Ministro di far crescere l'economia", si legge ancora. "Insieme daremo all'Ucraina le capacità necessarie per difendersi e vincere questa guerra, per garantire che Putin fallisca nelle sue ambizioni illegali e barbariche", ha dichiarato il ministro della Difesa britannico, Grant Shapps, a margine della ministeriale Nato in corso a Bruxelles.

