L’ITALIA NON CONTA UN CAZZO IN EUROPA, E SI VEDE! – CLAMOROSO SMACCO PER LA MELONI: A BRUXELLES SALTA ANCHE IL BILATERALE “TETE-A-TETE” CON ZELENSKY. LA DUCETTA E IL PRESIDENTE UCRAINO SI SONO INCONTRATI IN UN COLLOQUIO A DUE, CHE SAREBBE STATO RICHIESTO DALLA DELEGAZIONE DI KIEV, MA SOLO A MARGINE DI UN INCONTRO PIÙ AMPIO CON ALTRI PAESI (SPAGNA, ROMANIA, OLANDA E SVEZIA) – LA PREMIER ITALIANA NON È STATA FATTA INTERVENIRE NEMMENO DURANTE LA PLENARIA…

giorgia meloni incontra volodymyr zelensky a bruxelles 2

Estratto dell’articolo di Simone Canettieri per “il Foglio”

In una giornata non proprio fulgida per la diplomazia italiana, dopo pranzo arriva il secondo ko per l'Italia: salta il bilaterale fra Meloni e Zelensky. L'appuntamento era stato annunciato ieri da Palazzo Chigi e da fonti italiane a Bruxelles, proprio nelle ore in cui il presidente ucraino stava volando verso Parigi per incontrare Macron e Scholz. Il faccia a faccia di oggi con la presidente del Consiglio sarebbe stato dunque un balsamo per curare la ferita dopo l'esclusione di ieri sera all'Eliseo. Invece non è andata così.

VOLODYMYR ZELENSKY - EMMANUEL MACRON - OLAF SCHOLZ - INCONTRO A PARIGI

[…] L'italia alla fine è stata inserita nel gruppo con Spagna, Polonia, Romania, Olanda e Svezia. Davanti a quella che si prefigura come una Waterloo per la diplomazia italiana, lo staff di Meloni fa trapelare che "il presidente ucraino ha chiesto al presidente del consiglio italiano di intrattenersi per un colloquio a due. Nel corso della lunga conversazione, Meloni ha confermato il sostegno italiano all’Ucraina contro l’aggressione russa. Il presidente Zelensky ha manifestato forte gratitudine".

giorgia meloni incontra volodymyr zelensky a bruxelles 4

Insomma il protagonismo di Meloni non c'è stato, anzi. Nel corso della plenaria del Consiglio europeo con il presidente Zelensky, per motivi di tempo, non tutti i 27 leader sono intervenuti. In questo caso è stato designato un gruppo di paesi che […] ha preso la parola. […] E l'Italia non c'era.

Sono ore di tensione per la delegazione italiana, che al momento spiega che "non sono previste altre dichiarazioni di Meloni per questa giornata". Le parole della mattina contro Macron e la Francia hanno lasciato il segno.

giorgia meloni incontra volodymyr zelensky a bruxelles 3 OLAF SCHOLZ - VOLODYMYR ZELENSKY - EMMANUEL MACRON - INCONTRO A PARIGI VOLODYMYR ZELENSKY - EMMANUEL MACRON - OLAF SCHOLZ - INCONTRO A PARIGI EMMANUEL MACRON VOLODYMYR ZELENSKY giorgia meloni incontra volodymyr zelensky a bruxelles