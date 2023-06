Milano, le immagini dall'alto dell'uscita del feretro di Silvio Berlusconi al termine dei funerali: tifosi del Milan intonano cori #SilvioBerlusconi #DuomodiMilano #Milano #localteam pic.twitter.com/sFSUrrHLV3 — Local Team (@localteamtv) June 14, 2023

SERGIO MATTARELLA CON L EMIRO DEL QATAR AL THANI AI FUNERALI DI SILVIO BERLUSCONI

I calciatori e gli allenatori che hanno condiviso con lui un pezzo importante di quella strada targata Milan. Attori e attrici, conduttrici, giornalisti, soubrette che nelle sue tv sono nati artisticamente e hanno fatto carriera. Politici, ovviamente, e cariche dello Stato, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a premier in carica ed ex, come Giorgia Meloni e Mario Draghi. E la gente comune, arrivata da tutta Italia per i funerali di Silvio Berlusconi.

marta fascina in lacrime funerali silvio berlusconi

In piazza Duomo si celebra la parte pubblica dei funerali di Stato per Silvio Berlusconi. A pochi passi dal corridoio transennato e controllato a vista da cui entrano le autorità e gli invitati alla cerimonia c'è la folla, una folla enorme, che ha voluto esserci, per omaggiare Berlusconi, per dire soltanto 'io c'ero'. Tra bandiere, cartelli e cori.

fabio capello ai funerali di silvio berlusconi

I politici, appunto. Ex delfini come Angelino Alfano e alleati e amici storici come Umberto Bossi. Ministri, esponenti di Forza Italia, la segretaria Pd Elly Schlein. Sindaci e amministratori. Arriva anche il principe Emanuele Filiberto.

Tante le presenze del mondo della tv e dello spettacolo. Arrivano Gerry Scotti e Piero Chiambretti, Ilary Blasi, Silvia Toffanin, che qui è soprattutto in veste di familiare, moglie del secondogenito di Berlusconi Pier Silvio, con la sua bambina accanto e Maria De Filippi dall'altra parte. C'è Massimo Boldi, Alessandra Mussolini, Lele Mora, Iva Zanicchi, Alba Parietti.

persone in piazza duomo funerali di silvio berlusconi

Francesca Pascale, tailleur pantaloni nero e maglietta nera, attraversa l'assalto dei cronisti con gli occhiali da sole a schermarle il volto. E c'è anche la seconda moglie di Berlusconi e madre di tre dei suoi figli, Veronica Lario.

