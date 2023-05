15 mag 2023 10:03

L’ITALIA SARÀ SEMPRE UN ALLEATO DI SERIE B: NON HA ABBASTANZA SOLDI DA METTERE SUL PIATTO – LA GERMANIA HA VARATO UN NUOVO PACCHETTO DI FORNITURE MILITARI DA 2,7 MILIARDI DI EURO, CHE SI AGGIUNGONO AGLI SVARIATI MILIONI STANZIATI PER L’ASSISTENZA UMANITARIA: SOLO GLI AMERICANI FANNO DI PIÙ. PER FARE UN PARAGONE: BERLINO HA IMPEGNATO LO 0,21% DEL PIL E L’ITALIA LO 0,06% - MA ZELENSKY NON È SODDISFATTO E RILANCIA SUI JET: “GLI AEREI DA GUERRA SARANNO L’ARGOMENTO DELLA SECONDA PARTE DEI NOSTRI COLLOQUI…