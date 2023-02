L’ITALIA È SEMPRE PIÙ BLU – PER RENDERSI CONTE DEL TRACOLLO DELLA SINISTRA NEI TERRITORI BASTA GUARDARE COM’È CAMBIATA LA MAPPA DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI IN NOVE ANNI. NEL 2014 IL CENTRODESTRA GOVERNAVA SOLTANTO CINQUE REGIONI. DOPO LE DUE VITTORIE DI IERI, SONO SALITE A 15 – IL PD ORMAI TIENE SOLO NELLE ROCCAFORTI STORICHE DI TOSCANA ED EMILIA-ROMAGNA, E IN CAMPANIA E PUGLIA, DOVE COMANDANO GLI “ERETICI” DE LUCA E EMILIANO…

Estratto dell’articolo di A.V. per “Libero quotidiano”

COME SONO CAMBIATI I GOVERNI DELLE REGIONI IN 9 ANNI

La travolgente vittoria alle elezioni politiche di settembre ha portato al governo il centrodestra dopo 11 anni. Un’egemonia confermata anche dalle elezioni regionali di ieri: con i trionfi nel Lazio e in Lombardia, la coalizione di centrodestra oggi governa 15 amministrazioni su 20.

Nove anni fa, nel 2014, i rapporti di forza erano praticamente invertiti: 5 regioni al centrodestra (Lombardia, Veneto, Val D’Aosta, Campania e Calabria) e ben 15 al centrosinistra. I progressisti, dopo aver perso Palazzo Chigi, oggi governano solo nelle roccaforti storiche di Toscana ed Emilia-Romagna, oltre alle due regioni del Sud dove governano due califfi storicamente “eretici” rispetto ai vertici nazionali del Partito democratico: Vincenzo De Luca in Campania e Michele Emiliano in Puglia, due leader locali di peso e spesso in polemica contro la linea nazionale. […]

EXIT POLL RAI REGIONALI LAZIO ALESSIO D'AMATO AL SEGGIO PER LE REGIONALI DEL LAZIO sondaggio ipsos sulle regionali in lombardia ATTILIO FONTANA AL SEGGIO PER LE REGIONALI DELLA LOMBARDIA voto regionali lazio e lombardia crollo affluenza DONATELLA BIANCHI AL SEGGIO PER LE REGIONALI DEL LAZIO PIERFRANCESCO MAJORINO AL SEGGIO PER LE REGIONALI DELLA LOMBARDIA LETIZIA MORATTI AL SEGGIO PER LE REGIONALI DELLA LOMBARDIA FRANCESCO ROCCA AL SEGGIO PER LE REGIONALI DEL LAZIO IL POST DI FRATELLI D ITALIA DOPO LA VITTORIA ALLE REGIONALI IN LAZIO E LOMBARDIA FRANCESCO ROCCA DOPO LA VITTORIA