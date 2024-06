13 giu 2024 15:35

L’ITALIA SI E’ DESTRA...E LE OPPOSIZIONI SCENDONO IN PIAZZA - DOPO IL FAR WEST ALLA CAMERA PD, M5S, AVS E PIÙ EUROPA CONVOCANO UNA MANIFESTAZIONE A ROMA PER MARTEDÌ 18 GIUGNO, IN PIAZZA SANTISSIMI APOSTOLI – “DOPO LE AGGRESSIONI FISICHE DELLA MAGGIORANZA IN PARLAMENTO NON POSSIAMO ACCETTARE CHE ANCHE IL PAESE SIA OSTAGGIO DI QUESTO CLIMA DI INTIMIDAZIONI CONTINUE. NON PERMETTEREMO CHE…" - VIDEO