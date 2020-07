L’ITALIA AL TEMPO DEL COVID: DOPO 5 MESI ZERO MORTI PER IN LOMBARDIA MENTRE NEL LAZIO L’ASSESSORE D’AMATO LANCIA UN APPELLO: "USATE LA MASCHERINA O SI DOVRA’ RICHIUDERE" - IN ITALIA TRE DECESSI, 218 NUOVI POSITIVI. IL LAZIO COME LA CATALOGNA? ALTRI 17 CASI DI COVID (DI CUI 10 DI IMPORTAZIONE)...

Da huffingtonpost.it

coronavirus lombardia

Non si è registrato nessun morto per coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore. In Italia si contano tre decessi - minimo storico dall’inizio dell’emergenza Covid - con 218 positività e 143 guariti.

Il numero zero delle vittime in Lombardia non veniva registrato dal 22 febbraio, quando morì a Casalpusterlengo, nel Lodigiano, a 77 anni Giovanna Carminati, la prima vittima lombarda. Anche il 24 maggio scorso non erano stati comunicati decessi, ma la stessa Regione Lombardia aveva frenato parlando di dati “da prendere con le pinze”. Con 7.039 i tamponi effettuati, sono stati 33 i positivi registrati di cui 13 a seguito di test sierologici e 15 ‘debolmente positivi’.

coronavirus lombardia

LAZIO

Da huffingtonpost.it

“Oggi registriamo un dato di 17 casi. Di questi 10 sono casi di importazione: 6 casi sono di nazionalità del Bangladesh, un caso dall’Iraq, due dal Pakistan e uno dall’India”.

A fornire i dati della Regione Lazio è l’assessore regionale Alessio D’Amato, che ha rivolto “un appello all’utilizzo della mascherina”, altrimenti “si dovrà richiudere. Rischiamo nuovi casi come in Catalogna, non possiamo tornare indietro e disperdere gli sforzi fatti fin qui”.

ALESSIO D'AMATO