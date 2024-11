25 nov 2024 11:00

C’È LA MILANO DA BERE E LA MILANO DA FAME – NELLA CITTÀ DELLA MADONNINA, CHE CELEBRA VIA MONTENAPOLEONE COME STRADA DEL LUSSO PIÙ CARA DEL MONDO, CHI LAVORA NON SI PUÒ PERMETTERE DI PAGARE LE BOLLETTE E FA LA FILA ALLA CARITAS PER UN PASTO CALDO – L’EVENTO DELLA FONDAZIONE PELLEGRINI IN TRIENNALE, CON AL BANO, VECCHIONI, SOCIOLOGI E BANCHIERI