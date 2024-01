12 gen 2024 11:34

L’OCCIDENTE HA SOTTOVALUTATO I BRICS - CINA E RUSSIA VOGLIONO USARE IL “GLOBAL SOUTH” PER LE LORO AMBIZIONI - E NON E’ UN CASO CHE LA CAUSA PER GENOCIDIO PROMOSSA DAL SUDAFRICA CONTRO ISRAELE SIA STATA SPOSATA DALL’ARABIA SAUDITA E DAGLI ALTRI PAESI DELLA LEGA ARABA (ENTRATI NEI BRICS+) CHE VEDONO ISRAELE SOLO COME UN FENOMENO DI "COLONIZZAZIONE" E NON COME RISPOSTA ALLA SHOAH - “LA STAMPA”: “CINA E RUSSIA NON SONO AFFATTO CONTRO L'ONU, MA VOGLIONO SFRUTTARLA A LORO VANTAGGIO, CON LA LEVA DEL NUMERO. ALL'AJA SI GIOCA ANCHE QUESTA PARTITA”