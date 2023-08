L’OCCUPAZIONE PUÒ DIVENTARE UNA PREOCCUPAZIONE – I DATI DELL’ISTAT SONO RASSICURANTI: LE PERSONE CON UN LAVORO A GIUGNO SONO CRESCIUTE DELLO 0,3% (82MILA UNITÀ) E RISPETTO A UN ANNO FA GLI OCCUPATI SONO 385MILA IN PIÙ. MA C’È UNA GRANDISSIMA INCOGNITA: CHE IMPATTO AVRÀ LA CANCELLAZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA, CONSIDERANDO LE ENORMI FALLE DEL SISTEMA SULLE POLITICHE ATTIVE?

Estratto dell’articolo di Leonardo Di Paco per “La Stampa”

GIORGIA MELONI E MARINA CALDERONE CONTRO I POVERI - VIGNETTA FATTO QUOTIDIANO

C'è una grande incognita che pende sui dati del mercato del lavoro rilasciati ieri dall'Istat: l'impatto che la cancellazione del reddito di cittadinanza potrà avere sullo stato occupazionale del Paese, inteso nel suo complesso, nei prossimi mesi.

Oggi l'Istituto nazionale di statistica disegna una situazione rosea. A giugno, rispetto al mese precedente, gli occupati sono cresciuti di 82 mila unità (+0,3%) per uomini e donne, per tutte le classi d'età e per i dipendenti, calando solo tra gli autonomi. Male, come sempre, la disoccupazione giovanile. Si attesta al 21,3%, valore distante dal picco del 33% registrato nel gennaio del 2021, ma ancora troppo lontano dalla media europea al 13,8%.

Rispetto a un anno fa gli occupati sono 385 mila in più [….]. L'unica fascia d'età dove non si registra un aumento di lavoratori è quella fra i 35 e i 49 anni, «ma solo per questioni demografiche, dato che la popolazione di quel segmento anagrafico è diminuita».

NAPOLI - PROTESTE CONTRO IL TAGLIO AL REDDITO DI CITTADINANZA

Su base mensile il tasso di occupazione sale al 61,5%, mentre quelli di disoccupazione e di inattività calano al 7,4% e al 33,5%. Per trovare una percentuale analoga […] bisogna tornare indietro al maggio del 2009. Diminuisce, rispetto a maggio 2023, anche il numero di persone in cerca di lavoro: sono 44 mila in meno, calate del 2,3%.

[…] Ma con la decisione dell'esecutivo di cancellare (con un sms) il Rdc il rischio è di vedere certi slanci ottimistici piuttosto ridimensionati. Anche perché le politiche attive sono sempre state una grossa falla nel sistema di sostegno al reddito voluto dal Movimento Cinque Stelle. Le stime del governo ipotizzano che saranno 213 mila i nuclei che perderanno il vecchio reddito di cittadinanza e non saranno presi in carico dai servizi sociali, dovendo ripiegare a settembre sul sussidio da 350 euro al mese.

occupazione a scuola 6

[…] Per quanto riguarda, invece, 88 mila nuclei (aggiuntivi rispetto alla platea dei 159 mila) in condizione di fragilità, «i servizi sociali hanno già avviato la fase della valutazione successiva alla presa in carico avvenuta sin dai primi giorni di luglio». Successivamente questa platea dovrebbe transitare nell'assegno di inclusione a partire da gennaio 2024.

