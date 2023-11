L’OLANDA ABBRACCIA L’ULTRADESTRA! - IL PARTITO DI GEERT WILDERS VINCE LE ELEZIONI PORTANDO A CASA 35 SEGGI SU 150: “NON POSSIAMO PIU’ ESSERE IGNORATI, GOVERNEREMO” - MA I LIBERALI DEL PREMIER USCENTE MARK RUTTE FRENANO: “NON SARA’ IN GRADO DI AVERE LA MAGGIORANZA” - ESULTA TUTTO IL MONDO MAL-DESTRO EUROPEO, DA LE PEN A ORBAN - SALVINI: “COMPLIMENTI ALL'AMICO GEERT WILDERS. ALTRO CHE INCIUCIO CON I SOCIALISTI” - IL 3 DICEMBRE A FIRENZE L’APPUNTAMENTO DEI SOVRANISTI EUROPEI VOLUTO DALLA LEGA E DEL GRUPPO “IDENTITÀ E DEMOCRAZIA”

matteo salvini geert wilders

WILDERS ESULTA, 'IL MIO PARTITO È PRIMO IN OLANDA'

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "35!!!!!! Il Pvv è il partito più grande". Lo scrive su X il leader dell'estrema destra olandese, Geert Wilders, dopo i primi exit poll delle elezioni in Olanda che vedono il suo 'Partito per la Libertà' vincere con 35 seggi su 150. Nel post anche un video in cui Wilders esulta davanti allo schermo che fornisce i primi dati.

WILDERS, 'NON POSSIAMO PIÙ ESSERE IGNORATI, GOVERNEREMO'

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Il Pvv non può più essere ignorato. Governeremo". Lo afferma il leader dell'ultradestra olandese Geert Wilders dopo i primi exit poll che lo danno primo partito, citato dall'agenzia Anp. Wilders, che molti partiti hanno escluso da un'eventuale coalizione, ha quindi invitato gli altri a lavorare insieme e a "superare le proprie ombre".

LEADER LIBERALI, 'NON CREDO IN MAGGIORANZA GUIDATA DA WILDERS'

(ANSA) - BRUXELLES, 22 NOV - La leader dei liberali di destra olandesi del premier uscente Mark Rutte, Dilan Yesilgoz, esclude l'ipotesi di un governo guidato dall'ultradestra di Geert Wilders, in testa agli exit poll dopo la chiusura delle urne. "Non vedo che ciò possa accadere perché Wilders non sarà in grado di formare una maggioranza - ha detto Yesilgoz ai microfoni della tv nazionale Nos -. Ma ora è il suo turno e deve dimostrare" di poterlo fare.

La ministra della Giustizia uscente - indicata al terzo posto con 23 seggi - ha inoltre negato che il suo partito (Vvd) abbia commesso un errore strategico lasciando la porta socchiusa al Pvv di Wilders. L'esito elettorale, ha spiegato, è dovuto al fatto che "le preoccupazioni di persone che non sono state ascoltate" e "se continui a ignorarle, in politica si ottiene quello che sta succedendo qui".

SALVINI, 'COMPLIMENTI ALL'AMICO WILDERS, ORA NUOVA EUROPA'

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Matteo Salvini ha mandato un sms di sostegno e complimenti "all'amico Geert Wilders" dopo i primi dati emersi dagli exit poll che danno il suo partito Pvv primo in Olanda. "Altro che inciucio con i socialisti, il 3 dicembre a Firenze nascerà una nuova Europa", spiega Salvini ricordando la manifestazione organizzata dalla Lega con gli alleati europei (tra cui Wilders). Lo rende noto la Lega.

LE PEN, 'SPETTACOLARE VITTORIA DI WILDERS'

(ANSA) - BRUXELLES, 22 NOV - "Congratulazioni a Geert Wilders e al Pvv per la loro spettacolare prestazione alle elezioni legislative che conferma il crescente attaccamento alla difesa delle identità nazionali". Lo scrive su X la leader dell'estrema destra francese del Rassemblement National, Marine Le Pen, dopo il primo exit poll diffuso in Olanda. "E' grazie ai popoli che rifiutano di vedere spenta la fiamma nazionale che la speranza del cambiamento resta viva in Europa", aggiunge Le Pen.

ORBAN SI CONGRATULA CON WILDERS, 'VENTI DEL CAMBIAMENTO'

Geert Wilders

(ANSA) - BRUXELLES, 22 NOV - "I venti del cambiamento sono qui! Congratulazioni a Geert Wilder per aver vinto le elezioni olandesi!". Lo scrive su X il premier ungherese Viktor Orban dopo i primi exit poll che vedono il leader dell'estrema destra olandese in testa alle elezioni politiche.

AFD E VOX CELEBRANO WILDERS, 'EUROPEI VOGLIONO UN CAMBIAMENTO'

(ANSA) - BRUXELLES, 23 NOV - L'ultradestra di tutta Europa celebra la vittoria di Geert Wilders in Olanda, dato al primo posto negli exit poll diffusi alla chiusura delle urne. Dopo Marie Le Pen, anche i nazionalisti di Germania, Spagna e Belgio si sono congratulati con il fondatore del Partito per la Libertà (Pvv) per il "grande successo". "Ovunque in Europa, i cittadini vogliono un cambiamento politico!", è il tweet pubblicato da Alternative fuer Deutschland.

Marine Le Pen Matteo Salvini Geert Wilders Harald Vilimsky foto Lapresse

Sulla stessa linea anche il presidente di Vox, lo spagnolo Santiago Abascal: "Sempre più europei - ha scritto su X - chiedono nelle strade e alle urne che le loro nazioni, i loro confini e i loro diritti siano difesi". Un messaggio per Wilders è arrivato anche dal leader dell'estrema destra fiamminga del Vlaams Belang, Tom Van Grieken: "È chiaro: la popolazione desidera un cambiamento reale. Non solo nei Paesi Bassi, ma anche nelle Fiandre", ha affermato il belga postando una foto con l'amico olandese di lunga data. "Feste come la nostra stanno arrivando in tutta Europa", ha aggiunto.