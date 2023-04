L’OPPOSIZIONE C’È, MA NON SI VEDE – NEI PRIMI CINQUE MESI DI LEGISLATURA, IN OTTO VOTI CHIAVE TRA CAMERA E SENATO SONO STATE LE ASSENZE IN AULA DELL’OPPOSIZIONE A EVITARE CHE LA MAGGIORANZA VENISSE BATTUTA E IL GOVERNO MELONI MESSO A DURA PROVA - QUESTO È AVVENUTO SU PROVVEDIMENTI DELICATI PER L’ESECUTIVO: SI VA DAL DECRETO RAVE AL MILLEPROROGHE, PASSANDO PER IL DECRETO SUL RIORDINO DEI MINISTERI FINO AL DECRETO AIUTI QUATER CHE SERVIVA PER COMBATTERE IL CARO-ENERGIA. A CERTIFICARLO È UN RAPPORTO DI OPENPOLIS…

La maggioranza che sostiene il governo Meloni è divisa e litigiosa al suo interno ma può stare tranquilla: l’opposizione ha deciso di non impensierire la destra in Parlamento. […] Il problema riguarda anche il coordinamento in Parlamento. Nei primi cinque mesi di legislatura, infatti, in otto voti chiave tra Camera e Senato sono state le assenze in aula dell’opposizione a evitare che la maggioranza venisse battuta e il governo messo a dura prova.

Questo è avvenuto su provvedimenti su cui la presidente del Consiglio Meloni ha investito molto della sua azione politica: si va dal decreto Rave al Milleproroghe, passando per il decreto sul riordino dei ministeri fino al decreto Aiuti Quater che serviva per combattere il caro-energia. A certificarlo è un rapporto di Openpolis che ha analizzato i 47 voti chiave dall’inizio della legislatura ad oggi.

Una premessa è d’obbligo. Teoricamente la maggioranza di destra non dovrebbe avere problemi in Parlamento perché i numeri tra Camera e Senato sono abbastanza larghi e permettono a Meloni un certo margine di tranquillità: a Montecitorio può contare su 238 voti (la maggioranza è di 201) e al Senato su 116, con 14 voti di scarto sui 201 richiesti visto che il presidente Ignazio La Russa non vota. Inoltre, la maggior parte delle votazioni non richiede una maggioranza assoluta ma basta quella dei presenti. In entrambe le Camere, dunque, il governo potrebbe dormire sonni tranquilli fino a fine legislatura.

Peccato che, soprattutto al Senato, le cose si complicano perché nove senatori del centrodestra oggi sono anche ministri e dunque quasi mai presenti ai lavori d’aula.

Ma fino ad oggi l’opposizione non ne ha mai approfittato. Su 47 voti chiave, spiega Openpolis, in 12 casi (9 al Senato e 3 alla Camera) la maggioranza ha rischiato di essere battuta: il margine tra i voti della destra e quelli del centrosinistra è stato inferiore a 20, rispetto al margine medio di 55 voti alla Camera e di 35 al Senato. Tra questi 12, però ce ne sono 8 in cui la destra poteva addirittura finire in minoranza ma è stata aiutata dalle assenze dell’opposizione.

Avere più parlamentari, infatti, espone la maggioranza ad avere anche più defezioni: i ministri o i sottosegretari che risultano “in missione” non vengono conteggiati ai fini del numero legale. Il voto contrario di tutti i parlamentari dell’opposizione, dunque, avrebbe fatto aumentare la soglia per approvare il provvedimento. Così, se in quegli 8 voti, tutti i parlamentari di opposizione fossero stati presenti in aula, avrebbero bloccato alcune norme della maggioranza provocando uno scossone nel governo. Ma così non è andata.

