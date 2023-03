L’ORLANDO FUMOSO – PROVATE A DECODIFICARE LE PAROLE DELL’EX MINISTRO ANDREA ORLANDO SULL’UCRAINA: “L’ESIGENZA DI AVERE UN APPROCCIO CHE LEGHI AL TEMA DELLA DIFESA DELL’UCRAINA E DEL SOSTEGNO ANCHE MILITARE LA RIVENDICAZIONE DI UNA PIÙ FORTE INIZIATIVA DIPLOMATICA È TRASVERSALE IN TUTTO IL PD”. QUINDI? “IO PENSO CHE IL PD DEBBA PUNTARE A RAFFORZARE LE INIZIATIVE MULTILATERALI TESE A…” (C’AVETE CAPITO QUALCOSA? NO, MANCO LUI: SARA’ STATA UNA IMITAZIONE MALRIUSCITA DI QUALCHE SUPERCAZZOLA DEL CONTE MASCETTI?)

Estratto dell’articolo di M.T.M. per il “Corriere della Sera”

[…] Sull’Ucraina cambia la linea?

andrea orlando

«L’esigenza di avere un approccio che leghi al tema della difesa dell’Ucraina e del sostegno anche militare la rivendicazione di una più forte iniziativa diplomatica è assolutamente trasversale in tutto il Pd. Non c’è stata una polarizzazione su questo punto.

Approcci diversi, sensibilità differenti, rapporti stretti con il mondo pacifista e il mondo cattolico sono presenti in entrambe le mozioni. E io sono convinto che sia una ricchezza e non un punto di debolezza perché il nostro ruolo, se vogliamo svolgere una funzione politica, non è solo di ribadire da che parte stiamo ma di provare anche a far sì che le cose possano evolvere nella direzione della pace».

Quindi?

«Ripeto, alla prosecuzione del sostegno all’Ucraina io penso che il Pd debba puntare a rafforzare le iniziative multilaterali tese a superare la logica della corsa agli armamenti.

andrea orlando foto di bacco (3)

Quanto più si profila una possibile escalation tanto più questa esigenza diventa fondamentale. Da questo punto di vista, ma questa è una mia valutazione strettamente personale, il fatto che si giudichi negativamente il piano cinese sul fronte europeo è legittimo, ma sarebbe anche interessante capire che cosa la Ue contrappone al piano cinese». […]

DEBORA SERRACCHIANI E ANDREA ORLANDO VISITANO COSPITO - MEME BY OSHO andrea orlando foto di bacco (2) andrea orlando foto di bacco (1) andrea orlando visita alfredo cospito