C’È QUALCOSA CHE NON TORNA NEI NUMERI DEL PROFILO INSTAGRAM DI “OPEN TO MERAVIGLIA”: LA CAMPAGNA CON LA VENERE DI BOTTICELLI IN VERSIONE INFLUENCER, VOLUTA FORTISSIMAMENTE DALLA MINISTRA SANTANCHÉ, HA AVUTO UN PICCO DI FOLLOWER NEGLI ULTIMI 2-3 GIORNI, DOPO IL GRAN RITORNO DALLE FERIE (E L’APERTURA DELL’INCHIESTA DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI). IMPROVVISAMENTE, SONO COMPARSI 130MILA “SEGUACI" - GIÀ AD APRILE C'ERANO I SOSPETTI CHE QUALCUNO ACQUISTASSE FOLLOWER FAKE PER "POMPARE" IL PROFILO...

Estratto da www.open.online - 25 aprile 2023

crescita sospetta di followers per il profilo instagram della campagna open to meraviglia

[...] Secondo alcuni utenti, infatti, i followers del profilo ufficiale della campagna social sarebbero tutti fake e di fatto, dunque, acquistati da terzi. A spiegarlo in un lungo post sui social media è Iacopo Melio. Dopo aver suggerito agli utenti di aprire la lista dei follower del profilo di “Venere”, scartare i primi poiché persone connesse con noi o con la nostra cerchia e infine sondare quelli successivi, Melio ribadisce come i seguaci della pagina Instagram abbiano tutti le stesse caratteristiche.

Ovvero: «sono stati creati di recente; non hanno molte foto, o se ne hanno sono state caricate nell’arco di pochissimi giorni (se non lo stesso giorno); alle loro foto, se ci sono, troviamo commenti fasulli (tutti uguali, standard, di circostanza che non creano interazioni vere); questi profili seguono tantissime persone, ma hanno pochi follower (a volte addirittura zero); hanno a loro volta dei follower che rispondono ai punti precedenti», scrive.

I PRESUNTI FINTI FOLLOWER DELLA CAMPAGNA OPEN TO MERAVIGLIA

Cosa significa tutto questo? In sintesi, si tratterebbe tutti di «profili fake e i profili fake – continua Melio – non piovono dal cielo (o almeno non in una quantità così importante) ma vengono acquistati attraverso servizi appositi (accessibili a chiunque) per “gonfiare” il numero dei follower di un certo account», conclude.

