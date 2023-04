11 apr 2023 16:04

C’E’ TANTA CARNE AL FUOCO QUANDO SI PARLA DI “NOMINE” - IL GOVERNO NON DOVRA’ DESIGNARE I VERTICI SOLO DELLE GRANDI SOCIETÀ PARTECIPATE: IN PALIO CI SONO 610 POLTRONE IN 105 IMPRESE - AL 31 DICEMBRE 2023 SCADRANNO E DOVRANNO QUINDI ESSERE RINNOVATI NEL 2024, GLI ORGANI DI SOCIETÀ A DIRETTO CONTROLLO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA COME AMCO, CINECITTÀ, CONSAP, CONSIP, EQUITALIA GIUSTIZIAM, ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ITA,SOGESID, SPORT E SALUTE E SOGIN…