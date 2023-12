C’E’ VITA SENZA SILVIO? - FORZA ITALIA, BULLIZZATA DA MELONI E SALVINI SUL SUPERBONUS E SUL MES, NON SA COME SOPRAVVIVERE - ALLE EUROPEE NON PUO’ ANDARE SOTTO ALLA PERCENTUALE DELLE POLITICHE 2022 (L’8,3%) - IL PARTITO E’ ANCHE GRAVATO DA UNA MONTAGNA DI DEBITI, CIOÈ 90 MILIONI, FINORA GARANTITI DALLA FAMIGLIA BERLUSCONI (SE I VOTI SCOMPAIONO, MARINA E PIER SILVIO POTREBBERO ANCHE LIQUIDARE FORZA ITALIA) - IL NODO DELLE CANDIDATURE: POTREBBE RICICCIARE L’EX DETENUTO ROBERTO FORMIGONI (CIAO CORE)

Estratto dell’articolo di Matteo Pucciarelli per “la Repubblica”

Obiettivo numero uno: un voto in più della Lega. Obiettivo numero due: non andare sotto alla percentuale del 2022, cioè l’8,3 per cento. La Forza Italia orfana di Silvio Berlusconi si prepara al voto delle Europee in uno stato di salute incerto. A sentire un pezzo di partito […] c’è grande entusiasmo e il congresso in programma tra febbraio a marzo sta lì a dimostrarlo; a sentirne un altro, Fi è quotidianamente bullizzata dagli alleati di governo.

[…] vedi ad esempio l’ultima sconfitta in Consiglio dei ministri sulla mancata proroga al Superbonus; seguita alla mancata ratifica del Mes […] Tajani ha ancora diversi nodi da sciogliere, non solo legati alle candidature ma anche alla tenuta stessa del partito, gravato da una montagna di debiti, cioè 90 milioni. Soldi che finora aveva garantito proprio il Cavaliere […] La pacchia però pare sia finita e nei giorni scorsi Fi ha messo in chiaro che per correre alle prossime elezioni, regionali comprese, bisogna pagare gli arretrati dovuti e non saranno ammesse deroghe.

Messi più o meno in sicurezza i conti, il vicepremier deve intanto decidere se candidarsi lui stesso per Bruxelles. […] Un modo per pesarsi con le preferenze […] e che però rappresenta un’arma a doppio taglio. Perché se va bene, uno si rafforza; se va male, su di sé ricade l’onta della sconfitta generale. Poi ci sono le alleanze.

Fi farà un accordo con Noi moderati, il piccolo partito sempre collegato al Ppe e guidato da Maurizio Lupi? […] i centristi possono valere un 1-2 per cento. E con Alternativa popolare del vulcanico sindaco di Terni Stefano Bandecchi? Su al nord, in Trentino Alto- Adige, si ripeterà lo schema dell’apparentamento con il Südtiroler Volkspartei? Nel 2019 Fi prese l’8,8 per cento eleggendo sei persone, mentre la media dei sondaggi dà oggi gli azzurri al 7,1 per cento. Basta appunto un due per cento di più o di meno per parlare di fallimento oppure di successo.

Dopodiché tanto dipenderà […] dalle candidature. […] In Lombardia conta sempre di più la appena rientrata Letizia Moratti, che non si candiderà, ma di sicuro farà valere il proprio sistema di relazioni […] la ex sindaca di Milano è anche una super finanziatrice: lei ha versato 35 mila euro nelle casse azzurre il 30 novembre, il figlio Gabriele 50 mila, l’amico Paolo Scaroni 30 mila. Dopotutto il capoluogo lombardo è la vera culla del berlusconismo, tornare a contare nel nord è quasi una scelta obbligata per sopravvivere […]

Il revival forzista potrebbe arricchirsi di un’altra candidatura di peso, l’ex governatore lombardo Roberto Formigoni. […] Altro rovello, la ricandidatura o meno di Lara Comi, condannata a 4 anni e 2 mesi per la “Mensa dei poveri”. Sono in corsa invece un altro ex presidente di Regione, ma del Piemonte, cioè il già leghista Roberto Cota; si parla di una possibile corsa dell’imprenditore Paolo Damiliano, candidato sindaco del centrodestra a Torino all’ultimo giro; e di Flavio Tosi, anche lui ex Lega, […]

