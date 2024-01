’STO QATARGATE È TUTTA UNA QUESTIONE POLITICA – MICHEL CLAISE, L'EX GIUDICE ISTRUTTORE DELL'INCHIESTA CHE HA TERREMOTATO IL PARLAMENTO EUROPEO, HA DECISO DI DARSI ALLA POLITICA – L'EX MAGISTRATO ORA IN PENSIONE, CHE HA LASCIATO IL CASO SULLE TANGENTI A BRUXELLES PER UN CONFLITTO DI INTERESSI SUL FIGLIO, SI CANDIDERÀ IN BELGIO ALLE PROSSIME ELEZIONI POLITICHE COL PARTITO SOCIAL-LIBERALE “DEFI”…

(Adnkronos) - Michel Claise, l'ex giudice istruttore dell'inchiesta sul Qatargate, ha deciso di darsi alla politica. L'ex magistrato, pensionato da poco, ha annunciato stamani che si candiderà come deputato federale in Belgio alle prossime elezioni politiche, informa il quotidiano Le Soir. Claise si candida nelle liste di Défi, partito francofono di orientamento social-liberale.

Claise è un personaggio molto noto in Belgio, non solo per l'inchiesta sul cosiddetto Qatargate, che ha dovuto abbandonare quando è emerso che suo figlio era in affari con il figlio dell'eurodeputata belga Maria Arena, il cui nome è emerso nell'inchiesta ma che non ha subito il trattamento riservato ad altri indagati, come i suoi colleghi di gruppo Marc Tarabella ed Eva Kaili, tenuti a lungo in carcere in custodia preventiva.

Michel Claise. banconote sequestrate a pier antonio panzeri e eva kaili maria arena 5 maria arena 2 banconote sequestrate a panzeri e eva kaili 6