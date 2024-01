L’UCRAINA E’ NEI GUAI E ZELENSKY ANDRA’ DI PERSONA AL FORUM DI DAVOS PER CHIEDERE ALL’OCCIDENTE NUOVI AIUTI - IL CANCELLIERE TEDESCO SCHOLZ HA CHIAMATO GIORGIA MELONI IN VISTA DEL CONSIGLIO EUROPEO DI FEBBRAIO E DELLA PROSSIMA PRESIDENZA ITALIANA DEL G7: A KIEV OCCORRE SOSTEGNO MILITARE E FINANZIARIO E L’EUROPA DEVE DECIDERE COME MUOVERSI, SOPRATTUTTO SE GLI STATI UNITI, DOPO UN’EVENTUALE VITTORIA DI TRUMP, DECIDERANNO DI DISIMPEGNARSI - SE KIEV PIANGE MOSCA NON RIDE: SONO 366.790 I SOLDATI RUSSI UCCISI DALL'INIZIO DELL'INVASIONE…

olaf scholz e volodymyr zelensky

KIEV, 366.790 SOLDATI RUSSI UCCISI DALL' INIZIO DELLA GUERRA

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Sono 366.790 i soldati russi uccisi dalle forze ucraine dall'inizio dell'invasione del Paese da parte di Mosca: lo annuncia lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, come riporta Ukrinform.

Nella sola giornata di ieri morti sono stati oltre 800. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l'esercito indica che si registrano anche 329 caccia, 324 elicotteri e 6.834 droni abbattuti. Inoltre le forze di Kiev affermano di aver distrutto 6.038 carri armati russi, 8.684 sistemi di artiglieria, oltre a 23 tra navi da guerra e imbarcazioni, un sottomarino e 1.805 missili da crociera.

volodymyr zelensky olaf scholz 6

ZELENSKY ANDRÀ AL FORUM DI DAVOS

Estratto dell’articolo de “la Stampa”

L'anno scorso si era collegato in video, dall'Ucraina. Questa volta, invece, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parteciperà al Forum economico mondiale (Wef) a Davos in persona. […] pronuncerà un «discorso speciale» e potrà incontrare tutti insieme gli altri colleghi. Zelensky passerà da Berna […] per poi trasferirsi al Forum. […] Il vertice annuale si svolgerà dal 15 al 19 gennaio. Nel 2023, Zelensky aveva chiesto una risposta più rapida da parte del resto del mondo, per contrastare l'invasione della Russia.

volodymyr zelensky riceve il premio carlo magno da ursula von der leyen e olaf scholz

L'aveva fatto in un discorso video, mentre la moglie Olena aveva partecipato in persona. Quest'anno, al centro del programma ci saranno i conflitti in Ucraina e a Gaza. Oltre al presidente ucraino, parteciperanno il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani, che sta negoziando il rilascio degli ostaggi di Hamas, e il presidente israeliano Isaac Herzog. […]

SOSTEGNO MILITARE E FINANZIARIO A KIEV LA LUNGA TELEFONATA TRA LA PREMIER E SCHOLZ

GIORGIA MELONI OLAF SCHOLZ E EMMANUEL MACRON ALL'HOTEL AMIGO DI BRUXELLES

Estratto dell’articolo di Uski Audino per “la Stampa”

L'Ucraina torna al centro della scena europea. Ieri è stata occasione di un colloquio telefonico tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il cancelliere Olaf Scholz in vista del Consiglio europeo di febbraio e della prossima presidenza italiana del G7. L'interesse comune di Italia e Germania […] è di consolidare non solo il sostegno militare ma anche di assicurare un supporto finanziario all'Ucraina nei prossimi anni.

volodymyr zelensky con olaf scholz a berlino

Per fare questo è necessario che al prossimo incontro straordinario a Bruxelles venga portato a termine il lavoro lasciato in sospeso al precedente Consiglio dicembre, dove l'Ungheria di Orban aveva acconsentito sì ad avviare i negoziati per l'ingresso dell'Ucraina nella Ue ma si era messa di traverso quando si era parlato di aiuti finanziari. È chiaro che per portare a casa una decisione unitaria a 27 […] è inevitabile ricomprendere anche il premier ungherese. Che alla presidente italiana sia stato chiesto di fare da sponda in vista di un bene comune europeo? È lecito immaginarlo.

giorgia meloni olaf scholz

[…] Ma non è l'unico nodo in questione. L'altro momento di verità riguarda gli aiuti militari europei all'Ucraina. La Germania, il secondo donatore mondiale dopo gli Usa, finora ha fornito beni per due miliardi nel 2022, 5, 4 miliardi nel 2023, e intende impegnarne altri 8 nel 2024, ha confermato l'altro ieri il cancelliere. L'Italia non si sa quanti soldi abbia destino finora all'Ucraina, visto che le cifre sono secretate e solo il Copasir può accedere ma non divulgare le informazioni. La questione è che nel complesso il piatto piange e i sostegni all'Ucraina sono insufficienti […] c'è l'esigenza di imbullonare la questione ucraina in previsione di un possibile e sempre più probabile disimpegno Usa, soprattutto in caso di vittoria di Trump. […]

GIORGIA MELONI OLAF SCHOLZ