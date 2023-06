L’UE STA RIEMPIENDO DI MILIARDI L'UCRAINA, SAPENDO BENISSIMO CHE LA CORRUZIONE NEL PAESE È ENDEMICA – LA COMMISSIONE EUROPEA È PRONTA A VARARE UN MAXI-PIANO DI AIUTI PER KIEV DA 50 MILIARDI DI EURO PER I PROSSIMI 4 ANNI. IN CAMBIO CHIEDE RIFORME E INVESTIMENTI, SECONDO UNO SCHEMA SIMILE A QUELLO DEL PNRR – BRUXELLES PRETENDE PROGRESSI CONTRO LA CORRUZIONE, IL RICICLAGGIO E LO STRAPOTERE DEGLI OLIGARCHI – PER L'ADESIONE ALL'UE C'È ANCORA MOLTA STRADA DA FARE...

Sul piatto ci sono un maxi-piano di aiuti da 50 miliardi di euro per i prossimi quattro anni, da erogare in cambio di riforme e investimenti secondo uno schema simile a quello del Pnrr. Ma anche un report in chiaroscuro, in base al quale l'Ucraina deve ancora completare cinque delle sette riforme richieste un anno fa dall'Unione europea per far avanzare il processo di allargamento.

Il che significa che per poter aprire i negoziati di adesione entro fine anno, come chiesto con insistenza da Zelensky, rimane ancora parecchio lavoro da fare. […]

Dopodiché spetterà a Kiev far avanzare i lavori. Una cosa è certa: a ottobre la Commissione stilerà un rapporto ufficiale, in base al quale i 27 capi di Stato e di governo Ue dovranno decidere (verosimilmente a dicembre) se aprire i negoziati di adesione o meno.

La valutazione dell'esecutivo Ue sullo stato di avanzamento delle riforme emerge da un documento interno che "La Stampa" ha potuto visionare e che sarà presentato ai ministri degli Affari Ue dei 27 nel Consiglio informale in programma oggi e domani a Stoccolma.

[…] Kiev ha completato la riforma del sistema giudiziario e ha adottato una legge sui media secondo gli standard richiesti dall'Unione. Ci sono stati «buoni progressi» sulla riforma della Corte Costituzionale, mentre si registrano soltanto «alcuni progressi» (inferiori al 50%) sulla lotta alla corruzione («Servono misure sistemiche»), sulla legislazione anti-riciclaggio («Deve allinearsi agli standard internazionali»), sulla normativa anti-oligarchi e su quella per proteggere le minoranze nazionali («Bisogna attuare le raccomandazioni della Commissione di Venezia», l'organo del Consiglio d'Europa).

La strada verso l'ingresso nell'Unione europea, insomma, è ancora lunga. Ma la Commissione ha deciso di dare un segnale forte a Kiev, introducendo nel budget comunitario una posta di bilancio ad hoc per finanziare «la ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione» dell'Ucraina, al di là degli aiuti militari che vengono forniti separatamente.

Un piano da 50 miliardi in quattro anni, di cui 33 miliardi sotto forma di prestiti, che secondo Ursula von der Leyen servirà a «garantire prevedibilità ai nostri partner e incentivare altri donatori a farsi avanti».

Le risorse iniziali saranno così distribuite: 39 miliardi (tra sussidi e prestiti) a sostegno del bilancio statale (per assicurare i servizi pubblici essenziali, ma anche per realizzare le riforme richieste dal percorso di adesione), 8 miliardi per sostenere gli investimenti e la ricostruzione (con l'obiettivo di mobilitarne 17,8 grazie all'intervento dei privati) e 3 miliardi per «l'assistenza tecnica» alle riforme strutturali, per sostenere le amministrazioni locali e la società civile di fronte alle conseguenze della guerra.

Il supporto finanziario avverrà secondo uno schema molto simile a quello del Next Generation Eu, il programma europeo che l'Italia sta attuando attraverso il suo Pnrr, con gli esborsi subordinati al rispetto di alcune condizioni. Una volta approvato il regolamento da parte del Consiglio Ue e dell'Europarlamento, Kiev dovrà predisporre un piano con le riforme e gli investimenti che intende attuare e dovrà presentarlo a Bruxelles per ottenere il via libera. […]

