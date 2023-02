“MI DISPIACE CHE SANREMO SI SIA TRASFORMATO IN UN EVENTO DAI CONNOTATI IDEOLOGICI” - BERLUSCONI, CHE DI CANZONETTE SE NE INTENDE, FA IL CONTROPELO AL FESTIVAL: “NON FA NOTIZIA LA MUSICA MA UNA SERIE DI PROVOCAZIONI LEGATE ALL’ATTUALITÀ. E MI DISPIACE VEDERE UN OTTIMO CONDUTTORE COME AMADEUS E UN GRANDE CANTANTE COME MORANDI AVALLARE QUESTA DEFORMAZIONE DEL SIGNIFICATO DI SANREMO. OVVIAMENTE NON INVOCO NESSUNA CENSURA, NON L’HO MAI FATTO IN VITA MIA” - NONNO SILVIO, TI OCCORRE DEL FOSFORO: L’EDITTO BULGARO CONTRO SANTORO, LUTTAZZI E BIAGI CHI L’HA FATTO?